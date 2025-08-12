Ρωσικός πύραυλος σκότωσε 12 ξένους εθελοντές στην Ουκρανία

Τουλάχιστον δώδεκα ξένοι εθελοντές που υπηρετούσαν στον ουκρανικό στρατό σκοτώθηκαν στα τέλη Ιουλίου όταν ρωσικός πύραυλος χτύπησε την τραπεζαρία ενός στρατοπέδου εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος, σε μία από τις πιο φονικές επιθέσεις σε ξένους μαχητές του πολέμου, σύμφωνα με στρατιώτες που γνωρίζουν το περιστατικό.

Ο ουκρανικός στρατός, που σπάνια επιβεβαιώνει τέτοιες επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, επιβεβαίωσε πως υπήρξαν νεκροί και τραυματίες αλλά αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες. Τρεις στρατιώτες, μεταξύ των οποίων και ένας αυτόπτης μάρτυρας, περιέγραψαν την επίθεση που στόχευσε νεοσύλλεκτους από τις ΗΠΑ, την Κολομβία, την Ταϊβάν, τη Δανία και άλλες χώρες.

Η επίθεση ανέδειξε τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Ουκρανία καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, όταν συγκεντρώνει στρατεύματα σε στρατιωτικές ακαδημίες, στρατώνες και χώρους παρελάσεων, καθιστώντας τα εύκολους στόχους για ρωσικές επιθέσεις.

Ο πύραυλος έπληξε το στρατόπεδο κοντά στην κεντρική πόλη Κροπιβνίτσκι στις 21 Ιουλίου, τη στιγμή που οι νεοσύλλεκτοι καθόντουσαν για γεύμα σε υπαίθρια τραπέζια.

Ένας Αμερικανός εθελοντής από τη Φλόριντα, που μίλησε ανώνυμα, περιέγραψε τον εκκωφαντικό ήχο της έκρηξης και τα συντρίμμια που πετούσαν γύρω του, ενώ γύρω υπήρχαν πτώματα, σοβαρά τραυματίες και καπνός από φωτιά σε αποθήκη πυρομαχικών που προκάλεσε περαιτέρω εκρήξεις.

Η επίθεση έγινε χωρίς προειδοποίηση από το σύστημα συναγερμού αεροπορικής επιδρομής, ενώ οι πρώτες βοήθειες ήταν ανεπαρκείς λόγω έλλειψης υλικών κοντά στην τραπεζαρία.

Η μονάδα που χτυπήθηκε ανήκει στην υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών της Ουκρανίας (HUR) και διεξάγεται έρευνα για το συμβάν.

Ξένοι μαχητές υπηρετούν τόσο σε τακτικές μονάδες του ουκρανικού στρατού όσο και σε δύο διεθνείς λεγεώνες, προσφέροντας υποστήριξη απέναντι στις πολυάριθμες και εξοπλισμένες ρωσικές δυνάμεις.

Πολλοί από τους πρόσφατους εθελοντές προέρχονται από τη Λατινική Αμερική, αναζητώντας υψηλότερους μισθούς, ενώ άλλοι είναι βετεράνοι από τους πολέμους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, εμπνευσμένοι από την αντίσταση της Ουκρανίας.

Ταυτόχρονα, η Ρωσία έχει προσελκύσει ξένους μαχητές, συμπεριλαμβανομένων και χιλιάδων Βορειοκορεατών.

Προηγούμενες ρωσικές επιθέσεις σε εκπαιδευτικά στρατόπεδα έχουν επίσης προκαλέσει πολλούς νεκρούς, όπως στο Γιαβορίβ κοντά στα σύνορα με την Πολωνία και στην Πολτάβα στην ανατολική Ουκρανία.

Οι αρχές του ουκρανικού στρατού εξετάζουν τη μεταφορά της εκπαίδευσης σε πιο ασφαλείς υπόγειους χώρους για να μειωθούν οι απώλειες.

Ο Αμερικανός εθελοντής, που βρισκόταν στο στρατόπεδο λιγότερο από μία εβδομάδα και δεν είχε ακόμη λάβει όπλο, δήλωσε πως ενώ ήξερε τους κινδύνους, δεν περίμενε πως θα σκοτωνόταν κόσμος κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Με πληροφορίες από New York Times