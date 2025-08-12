ΔΙΕΘΝΗ

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και κυβέρνηση Τραμπ προς διακανονισμό $500 εκατ. και αποκατάσταση ομοσπονδιακής χρηματοδότησης

Το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ συμφωνεί να ξοδέψει $500 εκατ. σε εκπαιδευτικά προγράμματα για να αποκαταστήσει δισεκατομμύρια δολάρια ομοσπονδιακής χρηματοδότησης, κλείνοντας μήνες αντιπαράθεσης με τη διακυβέρνηση Τραμπ

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και κυβέρνηση Τραμπ προς διακανονισμό $500 εκατ. και αποκατάσταση ομοσπονδιακής χρηματοδότησης
Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ / Φωτ.: Getty Images
Το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και η κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ βρίσκονται κοντά σε έναν πιθανό ορόσημο νομικό διακανονισμό, σύμφωνα με τέσσερις ανθρώπους που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις. Το Χάρβαρντ θα δεχτεί να δαπανήσει 500 εκατομμύρια δολάρια σε επαγγελματικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, ανταλλάσσοντας την αποκατάσταση δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για έρευνα.

Οι διαπραγματευτές του Λευκού Οίκου και του πανεπιστημίου έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο τις τελευταίες μέρες, ενώ ακόμη εκκρεμεί η έγκριση των τελικών όρων από τον Πρόεδρο Τραμπ και ανώτατα στελέχη του Harvard. Η συμφωνία θα τερματίσει μια μακρά νομική διαμάχη που ξεκίνησε την άνοιξη, όταν η κυβέρνηση ξεκίνησε έρευνες και πάγωσε κονδύλια μετά από διαφωνίες για κατηγορίες αντισημιτισμού και ζητήματα ακαδημαϊκής ανεξαρτησίας.

Το Χάρβαρντ, ένας από τους μεγαλύτερους δικαιούχους ομοσπονδιακών κονδυλίων για έρευνα, θα αποφύγει επίσης την τοποθέτηση επιτηρητή, μια προϋπόθεση που θεωρεί κρίσιμη για τη διατήρηση της ακαδημαϊκής του ελευθερίας, ενώ η κυβέρνηση θα διακόψει τις διευρυμένες έρευνες και τις προσπάθειες να μπλοκάρει τις εγγραφές χιλιάδων διεθνών φοιτητών.

Η συμφωνία θα επιτρέψει στον Τραμπ να υποστηρίξει ότι πίεσε το Harvard να διαθέσει $500 εκατομμύρια, ενώ το πανεπιστήμιο θα διατηρήσει τη θέση του ως κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Μία από τις πιο δύσκολες διαφωνίες αφορά την πρόσβαση της κυβέρνησης σε αναλυτικά στοιχεία για τις αιτήσεις εισαγωγής, όπως η φυλή, το φύλο και οι βαθμολογίες, κάτι που το Χάρβαρντ θεωρεί υπερβολικά παρεμβατικό. Παρόμοιες δεσμεύσεις έχουν αναλάβει το Μπράουν και το Κολούμπια, στο πλαίσιο άλλων συμφωνιών με την κυβέρνηση.

Η διαμάχη ξεκίνησε όταν η κυβέρνηση απαίτησε αλλαγές που θα επηρέαζαν την ακαδημαϊκή ζωή και ελευθερία του πανεπιστημίου, το Χάρβαρντ αρνήθηκε και ως απάντηση η χρηματοδότηση έρευνας πάγωσε. Το πανεπιστήμιο προσέφυγε στη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας παραβιάσεις της συνταγματικής του προστασίας και των κυβερνητικών διαδικασιών.

Παρά την αντιπαράθεση, το Harvard προτιμά έναν διακανονισμό ώστε να αποφύγει μια μακρόχρονη δικαστική μάχη και την περαιτέρω μείωση πόρων, δεδομένων και των οικονομικών πιέσεων, ενώ οι φοιτητές και οι καθηγητές εκφράζουν φόβους ότι η συμφωνία μπορεί να περιορίσει την ακαδημαϊκή ανεξαρτησία.

Η συμφωνία αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την ακαδημαϊκή κοινότητα και να αποτελέσει οδηγό για άλλες διαπραγματεύσεις με το ομοσπονδιακό κράτος, καθώς η κυβέρνηση πιέζει πολλά πανεπιστήμια για αλλαγές και υποχρεώσεις σχετικά με τα στοιχεία εισαγωγής και την πολιτική ατζέντα.

Με πληροφορίες από New York Times

