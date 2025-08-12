Ζελένσκι πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: «Η Ρωσία ετοιμάζεται για νέες επιθέσεις»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι προετοιμάζει τις δυνάμεις της για νέες επιθέσεις αντί να προχωρά σε τερματισμό του πολέμου, λίγες ημέρες πριν τη συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, την Παρασκευή. «Δεν υπάρχει κανένα σημάδι ότι οι Ρώσοι ετοιμάζονται για μεταπολεμική κατάσταση», δήλωσε στο βραδινό του διάγγελμα.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι θα συζητήσει με τον Πούτιν πιθανές «ανταλλαγές εδαφών», εκφράζοντας ενόχληση για την απαίτηση του Ζελένσκι να διεξαχθεί δημοψήφισμα για οποιαδήποτε συμφωνία που θα αναγνώριζε ρωσικό έλεγχο σε κατεχόμενα εδάφη.

Η Μόσχα ελπίζει ότι η συνάντηση θα αποτελέσει ώθηση για εξομάλυνση των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Tass. Παράλληλα, η Γερμανία κάλεσε τον Τραμπ σε έκτακτη διαδικτυακή σύνοδο την Τετάρτη, μαζί με ηγέτες της ΕΕ και τον Ζελένσκι, για να συζητηθούν περαιτέρω μέτρα πίεσης στη Ρωσία και προετοιμασία για πιθανές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, ανακοίνωσε την προετοιμασία 19ου πακέτου κυρώσεων και τόνισε ότι δεν πρέπει να γίνουν παραχωρήσεις χωρίς πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση πυρός με ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας.

Αναλυτές προειδοποιούν για «θεατρικές» απαιτήσεις του Κρεμλίνου και πιθανή πίεση για άρση κυρώσεων. Η Ευρώπη επιχειρεί να διασφαλίσει ρόλο στις διαπραγματεύσεις, αν και η Ουάσινγκτον μέχρι τώρα δεν έχει προσκαλέσει την ΕΕ στις συνομιλίες της Παρασκευής.

Ο Ζελένσκι δηλώνει αμετακίνητος: καμία παραχώρηση εδάφους και καμία παγίωση των τρεχουσών γραμμών του μετώπου, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα ενθαρρύνει περαιτέρω τη ρωσική επιθετικότητα.

Η συνάντηση Πούτιν-Τραμπ θεωρείται ορόσημο, αλλά ειδικοί προειδοποιούν ότι μπορεί να μην οδηγήσει σε άμεση πρόοδο, καθώς η σύγκρουση έχει βαθιές ρίζες και περίπλοκα διακυβεύματα για όλες τις πλευρές.

Με πληροφορίες από Guardian, BBC