Το Νέο Δελχί απομακρύνει όλα τα αδέσποτα σκυλιά από τους δρόμους του μετά από δικαστική εντολή

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας διέταξε τη Δευτέρα τις αρχές του Νέου Δελχί να ξεκινήσουν άμεσα την απομάκρυνση όλων των αδέσποτων σκύλων από τους δρόμους της πρωτεύουσας, με στόχο τη στείρωση και τη μεταφορά τους σε καταφύγια.

Στο πρώτο στάδιο, οι δημοτικές αρχές καλούνται να περισυλλέξουν 5.000 σκύλους από «υψηλού κινδύνου περιοχές» και να τους μεταφέρουν, μέσα σε διάστημα έξι έως οκτώ εβδομάδων, σε καταφύγια με επαρκές προσωπικό και κάμερες ασφαλείας. Παραμένει ασαφές πώς το δικαστήριο κατέληξε στον αριθμό των 5.000, καθώς οι εκτιμήσεις για τον συνολικό αριθμό των αδέσποτων κυμαίνονται από 500.000 έως 1 εκατομμύριο.

Η απόφαση ελήφθη καθώς σημειώνεται αύξηση των περιστατικών επιθέσεων σκύλων στη μετρόπολη με πληθυσμό που ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τα στοιχεία τοπικών νοσοκομείων, στο Νέο Δελχί καταγράφονται έως και 2.000 περιστατικά δαγκωμάτων καθημερινά.

«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή», ανέφερε το δικαστήριο, τονίζοντας ότι «βρέφη και μικρά παιδιά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πέφτουν θύματα αδέσποτων σκύλων».

Οι αρχές καλούνται επίσης να δημιουργήσουν εντός μίας εβδομάδας τηλεφωνική γραμμή για την αναφορά περιστατικών δαγκωμάτων. Οποιοσδήποτε, άτομο ή οργάνωση, παρεμποδίσει την απομάκρυνση αδέσποτων θα αντιμετωπίζει αυστηρές νομικές κυρώσεις, αναφέρεται στην απόφαση του δικαστηρίου.

Απαντώντας στις αντιδράσεις των φιλοζωικών οργανώσεων, που είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους στο νέο μέτρο, το δικαστήριο στάθηκε στον κίνδυνο για το κοινό που παρουσιάζουν τα μολυσμένα σκυλιά. «Όλοι αυτοί οι ακτιβιστές… θα μπορέσουν να φέρουν πίσω όσους χάθηκαν από τη λύσσα;»

Η λύσσα, που μπορεί να μεταδοθεί με δάγκωμα μολυσμένου σκύλου, είναι θανατηφόρα αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα.

Λίγο μετά την έκδοση της απόφασης, ο υπουργός της πολιτειακής κυβέρνησης του Δελχί, Καπίλ Μίσρα, δήλωσε ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία περισυλλογής, χαρακτηρίζοντας την κίνηση «βήμα προς την απελευθέρωση της πόλης από τον φόβο της λύσσας και των αδέσποτων ζώων». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα δοθεί «ειδική μέριμνα» για την ευημερία των ζώων στα καταφύγια.

Με πληροφορίες από Associated Press

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αδέσποτη γάτα στο ΑΠΘ εξολόθρευσε μία μικρή αποικία λαγόγυρου, είδος που θεωρείται ότι είναι σε κίνδυνο