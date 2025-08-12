Φωτιά στην Αχαΐα: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση 5 περιοχών

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (12/08) στην Αχαΐα, όταν φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου. Οι φλόγες, τροφοδοτούμενες από ισχυρούς ανέμους, προκάλεσαν την άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Λίγο πριν τις 14:00, στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των Μοιραιίκων, Παλαιάς Περιστέρας, Χαϊκαλίου, Αγίου Στεφάνου και Θεριανού, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς τη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 35 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ πυκνοί καπνοί είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση. Οι Αρχές ζητούν από τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες για την ασφάλειά τους.