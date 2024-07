Ουκρανία: 20 νεκροί από ρωσική πυραυλική επίθεση σε νοσοκομείο Παίδων στο Κίεβο

Νέα πυραυλική επίθεση εξαπέλυσε νωρίτερα το πρωί η Ρωσία στην Ουκρανία, με μέχρι στιγμής απολογισμό τουλάχιστον 20 νεκρούς και 50 τραυματίες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αξιωματούχων, η Ρωσία εξαπέλυσε μπαράζ πυραύλων τόσο κατά του Κιέβου, όσο και άλλων πόλεων της Ουκρανίας. Μάλιστα σύμφωνα με τον δήμαρχο Κιέβου, η επίθεση αυτή ήταν μία από τις χειρότερες στα δύο χρόνια πολέμου.

«Είναι μια από τις χειρότερες επιθέσεις. Μπορείτε να δείτε, είναι ένα νοσοκομείο παίδων», δήλωσε ο Βιτάλι Κλίτσκο στο Reuters ενώ στεκόταν κοντά στο κτίριο που υπέστη σοβαρές ζημιές. Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη κατά τη διάρκεια της επίθεσης, συμπλήρωσαν οι Αρχές.

Today Russia bombed a Children’s hospital in Kyiv, I’m at the scene and the devastation is horrific pic.twitter.com/7kRU23jDeW — Oz Katerji (@OzKaterji) July 8, 2024

❗️ More footage from the #Okhmatdit children's hospital in #Kyiv after the Russian strike. Authorities in the city say there have already been fatalities in the Russian attack. pic.twitter.com/JWaltUKZYt — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2024

Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης και στην πόλη Ποκρόβσκ, στην ανατολική Ουκρανία σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη.

Russians attacked a children's hospital in Kyiv. One building was destroyed



At least 3 civilians dead.



This is terrible.



Those who support Putin and continue to meet with him - support this pic.twitter.com/tvKMSMip8h — Денис Казанський (@den_kazansky) July 8, 2024

Another act of terrorism by russians. The photo shows a children's hospital in Kyiv.



Ukraine protects all of Europe. And if Ukraine does not receive the necessary help and permission to strike deep into russia, this evil will come to other European cities.

And then in the USA. pic.twitter.com/8Ef9PuNoFy — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) July 8, 2024

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ / Reuters