Φωτιά τώρα στον Άγιο Στέφανο - Στη μάχη και εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (12/8) στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Πευκόφυτο, στον Άγιο Στέφανο Αττικής.

Στο σημείο επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 31 οχήματα, ενώ στη μάχη έχουν ριχτεί και τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες των ΟΤΑ.

