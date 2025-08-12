ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Άγιο Στέφανο - Στη μάχη και εναέρια μέσα

Νέο πύρινο μέτωπο στη χώρα - Στη μάχη και εναέρια μέσα, σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις

LifO Newsroom
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (12/8) στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Πευκόφυτο, στον Άγιο Στέφανο Αττικής.

Στο σημείο επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 31 οχήματα, ενώ στη μάχη έχουν ριχτεί και τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες των ΟΤΑ.

