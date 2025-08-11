ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Αγκάλιασε τον οδηγό που παρέσυρε και σκότωσε τον σύζυγό της: «Δεν το έχω ξαναδεί», λέει ο δικαστής

Τα πλάνα μέσα από ένα δικαστήριο στην Τζόρτζια για το «μεγαλείο της συγχώρεσης», όπως περιγράφουν διεθνή πρακτορεία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γυναίκα αγκάλιασε τον οδηγό που παρέσυρε και σκότωσε τον σύζυγό της: «Δεν το έχω ξαναδεί», λέει ο δικαστής Facebook Twitter
0

Ως «αξιοσημείωτη πράξη συγχώρεσης» περιγράφουν διεθνή πρακτορεία, την αγκαλιά μιας γυναίκας με τον άνδρα που ουσιαστικά σκότωσε τον σύζυγό της, προκαλώντας τροχαίο δυστύχημα, στις ΗΠΑ.

Η Ρεγκίνα Τζόνσον όχι μόνο συγχώρεσε τον άνδρα που ευθύνεται για τον θάνατο του συζύγου της, αλλά σηκώθηκε από τη θέση της και τον πλησίασε για να τον αγκαλιάσει, ενώπιον δικαστή.

Ο Τζόζεφ Τιλμαν κρίθηκε ένοχος για μια σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών. Ο κατηγορούμενος ψιθύριζε «συγγνώμη».

Η Τζόνσον είπε «ο θεός της είπε πως ο Τίλμαν χρειαζόταν μια μητρική αγκαλιά».

Τα πλάνα από το δικαστήριο αιφνιδίασαν. «Ακόμη και ο δικαστής είπε ότι δεν είχε ξαναδεί κάτι τέτοιο» μεταφέρει το ABC7Chicago.

«Δεν νομίζω ότι έχω δει ποτέ τη σύζυγο ενός θύματος να αγκαλιάζει τον κατηγορούμενο εκεί που σκότωσε κάποιον», είπε ο δικαστής.

Ο Τίλμαν δήλωσε ένοχος για κατηγορίες που περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία με όχημα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και απερίσκεπτη οδήγηση.

Καταδικάστηκε σε 20 χρόνια κάθειρξη, με αναστολή του χρόνου φυλάκισης εάν ολοκληρώσει διετές πρόγραμμα απεξάρτησης σε νοσοκομείο.

Οι Τζόνσον ήταν παντρεμένοι επί 50 χρόνια.

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ποιος ήταν ο Άνας αλ-Σαρίφ, ο γνωστός δημοσιογράφος της Γάζας που σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα

Διεθνή / Ποιος ήταν ο Άνας αλ-Σαρίφ, ο γνωστός δημοσιογράφος της Γάζας που σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα

Στενοί συνεργάτες του τον περιγράφουν ως θαρραλέο και αφοσιωμένο - Το Ισραήλ είχε στο παρελθόν κατηγορήσει τον Σαρίφ ότι ήταν μέλος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς.
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ θέτει την αστυνομία της Ουάσινγκτον υπό ομοσπονδιακό έλεγχο και κινητοποιεί την Εθνοφρουρά

Διεθνή / Ο Τραμπ θέτει την αστυνομία της Ουάσινγκτον υπό ομοσπονδιακό έλεγχο και κινητοποιεί την Εθνοφρουρά

Η απόφαση προβλέπει την κινητοποίηση περίπου 800 ανδρών και γυναικών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, σε μία σειρά μέτρων για την «απελευθέρωση» της πρωτεύουσας 
LIFO NEWSROOM
«Κοκτέιλ μολότοφ» κλιματικών συνθηκών τροφοδοτεί καταστροφικές πυρκαγιές στη Νότια Ευρώπη

Περιβάλλον / «Κοκτέιλ μολότοφ» καύσωνα και ξηρασίας τροφοδοτεί καταστροφικές πυρκαγιές στη Νότια Ευρώπη

Γαλλία και Ισπανία στο επίκεντρο του καύσωνα, ενώ οι επιστήμονες προειδοποιούν πως η «ακραία και παρατεταμένη ζέστη» έχει ξηράνει τη βλάστηση, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωση των πυρκαγιών 
LIFO NEWSROOM
«Ξέρουμε πού καταλήγει...παγκόσμιος πόλεμος»: Οι U2 παίρνουν θέση για την κατάσταση στη Γάζα

Διεθνή / «Ξέρουμε πού καταλήγει...παγκόσμιος πόλεμος»: Οι U2 παίρνουν θέση για την κατάσταση στη Γάζα

Τα μέλη του συγκροτήματος εξέδωσαν προσωπικές δηλώσεις καταδικάζοντας τις «διαβολικές» ενέργειες της Χαμάς, καθώς και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος, όπως είπαν, αξίζει «την κατηγορηματική και απερίφραστη καταδίκη μας»
LIFO NEWSROOM
 
 