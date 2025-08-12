Φωτιά στην Άρτα – Εκκένωση οικισμού με μήνυμα του 112

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (12 Αυγούστου) στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική περιοχή στον Αμμότοπο Άρτας.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και έξι πυροσβεστικά οχήματα.

Το 112 εστάλη στους κατοίκους, καλώντας όσους βρίσκονται στον οικισμό να απομακρυνθούν άμεσα και να κινηθούν προς την Καμπή, για λόγους ασφαλείας.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν την προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξή της.

