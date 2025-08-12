«Σταματήστε να δολοφονείτε παιδιά!»: Η απεγνωσμένη έκκληση του Tom Morello

Σε μια ειλικρινή όσο και εκρηκτική του ανάρτηση στο Instagram, στις 11 Αυγούστου 2025, ο Tom Morello – επιφανής κιθαρίστας και ηγετική μορφή των Rage Against The Machine και των Audioslave – εξέφρασε με ηχηρό τρόπο την θέση του κατά της αδιανόητης βίας που ασκείται εναντίον των παιδιών στη Γάζα.

Ξεκίνησε το κείμενό του επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη αντισημιτισμού και φυλετικού μίσους, αλλά τόνισε ότι η αναγνώριση τέτοιων προκαταλήψεων δεν αποκλείει την κριτική των βίαιων ενεργειών εναντίον αθώων. «ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΕΤΕ ΠΑΙΔΙΑ», δηλώνει – ένα άμεσο μήνυμα που συνοψίζει την επείγουσα φύση της έκκλησής του. Χρησιμοποιώντας ζωντανή και γλαφυρή γλώσσα, ο Morello περιγράφει λεπτομερώς τη ζοφερή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά στη Γάζα, απαριθμώντας τις διάφορες μορφές δολοφονικής βίας εναντίον τους και κατακρίνοντας όσους δικαιολογούν τέτοιες πράξεις, συμβάλλοντας έτσι στην απάθεια και την συνενοχή στη σφαγή των αθώων.

Το πλήρες κείμενο της ανάρτησής του είναι το ακόλουθο:

Ο αντισημιτισμός είναι υπαρκτός. Ο αντισημιτισμός, το θρησκευτικό και φυλετικό μίσος, η μισαλλοδοξία και ο φανατισμός ΚΑΘΕ είδους πρέπει ΠΑΝΤΑ να καταδικάζονται και να αντιμετωπίζονται. Μπορεί κανείς να το πιστεύει κάτι τέτοιο και συγχρόνως, χωρίς αυτό να αποτελεί αντίφαση, να λέει: ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙΤΕ ΠΑΙΔΙΑ. Σταματήστε να αφήνετε παιδιά να λιμοκτονούν. Σταματήστε να καίτε παιδιά ζωντανά μέσα στις σκηνές τους. Σταματήστε να σημαδεύετε πεινασμένα παιδιά στο κεφάλι ενώ περιμένουν στην ουρά για φαγητό. Σταματήστε να ανατινάζετε παιδιά σε «ασφαλείς ζώνες». Σταματήστε να ακρωτηριάζετε παιδιά. Σταματήστε να ορφανεύετε παιδιά. Σταματήστε να χρηματοδοτείτε τη δολοφονία, τον ακρωτηριασμό και την ορφάνια των παιδιών. Σταματήστε να αφήνετε τα παιδιά να πεθαίνουν σε θερμοκοιτίδες. Σταματήστε να βρίσκετε δικαιολογίες για τη δολοφονία τους».

Σταματήστε να καυχιέστε για τη δολοφονία παιδιών στα social media. Σταματήστε να λέτε ότι κάποιοι άλλοι φταίνε όταν σκοτώνετε παιδιά, όταν αφήνετε παιδιά να λιμοκτονούν, όταν καίτε παιδιά ζωντανά στις σκηνές τους και όταν πυροβολείτε πεινασμένα παιδιά στο κεφάλι ενώ περιμένουν στην ουρά για φαγητό. Σταματήστε να διώκετε καλλιτέχνες επειδή λένε «σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά». Σταματήστε να συλλαμβάνετε φοιτητές επειδή λένε «σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά». Σταματήστε να αγνοείτε τις παθιασμένες φωνές χιλιάδων Εβραίων στο Ισραήλ και σε όλο τον κόσμο που εκλιπαρούν: «Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά!» Σταματήστε να προσποιείστε ότι η δολοφονία δεκάδων χιλιάδων παιδιών καθιστά οποιονδήποτε άνθρωπο «ασφαλέστερο».

Σταματήστε να πιστεύετε ότι ο κόσμος δεν θα θυμάται ότι σκοτώσατε παιδιά επειδή απαγορεύετε βιβλία, εκφοβίζετε πανεπιστημιακά ιδρύματα και δολοφονείτε δημοσιογράφους. Σταματήστε να επευφημείτε τον αμετανόητο αρχιτέκτονα της δολοφονίας παιδιών όταν καμαρώνει ενώπιον του Κογκρέσου. Σταματήστε να αρνείστε να θέσετε τους δολοφόνους παιδιών και τους χρηματοδότες των δολοφόνων παιδιών ενώπιον των ευθυνών τους για εγκλήματα πολέμου. Σταματήστε να σιωπάτε για τη δολοφονία των παιδιών. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ. ΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙΤΕ. ΠΑΙΔΙΑ. ΤΩΡΑ.