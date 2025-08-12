ΔΙΕΘΝΗ

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

Διεθνή

Ισραήλ: Διαμάχη μεταξύ Νετανιάχου και στρατιωτικών για την εισβολή στη Γάζα

Η απόφαση του Ισραήλ να εισβάλει στη Λωρίδα της Γάζας χωρίς πλήρη κατοχή αποκαλύπτει τις εσωτερικές συγκρούσεις μεταξύ του πρωθυπουργού Νετανιάχου και των στρατιωτικών ηγετών, σε μια κρίσιμη φάση του πολέμου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ισραήλ: Διαμάχη μεταξύ Νετανιάχου και στρατιωτικών για την εισβολή στη Γάζα Facebook Twitter
O Nενατιάχου στο Ισραηλινό κοινοβούλιο τον περασμένο μήνα
0

Τις μέρες πριν από μια κρίσιμη σύσκεψη του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και στελέχη της ασφάλειας περιέγραφαν το επικείμενο σημείο-καμπή, όπου η χώρα θα αποφάσιζε αν θα επανακαταλάβει ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας ή θα συνεχίσει με την παρούσα τακτική.

Τελικά, η απόφαση ήταν ένας συμβιβασμός: οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF), που ήδη ελέγχουν τα τρία τέταρτα της Γάζας, θα εισβάλουν στη Γάζα, το τελευταίο αστικό κέντρο εκτός ισραηλινού ελέγχου, θα καταλάβουν επιπλέον το 10% του εδάφους και θα περιορίσουν τον πληθυσμό της Λωρίδας στο υπόλοιπο 15%.

Η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, με περιορισμένες δυνάμεις και θα ξεκινήσει μετά την εκκένωση περίπου ενός εκατομμυρίου κατοίκων, πολλοί από τους οποίους έχουν ήδη εκτοπιστεί επανειλημμένα.

Η απόφαση αυτή αποτέλεσε υποχώρηση για τον Νετανιάχου, ο οποίος είχε δηλώσει λίγες ώρες νωρίτερα ότι σκοπεύει να ανακαταλάβει ολόκληρη τη Γάζα — κάτι που προκάλεσε εντάσεις με τους δεξιούς συμμάχους του και έδειξε τη δύναμη των στρατιωτικών να αντιστέκονται σε πολιτικές πιέσεις.

Ανώτεροι στρατιωτικοί και αξιωματούχοι ασφάλειας έχουν εκφράσει την ανησυχία ότι η παρατεταμένη σύγκρουση έχει κοστίσει σε παλαιστινιακές ζωές πάνω από 61.000 και επιδεινώνει την ανθρωπιστική κρίση, ενώ οι διαφωνίες μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών παραμένουν έντονες.

Σε ένα έντονο κλίμα αντιπαράθεσης, υπουργοί και ο Νετανιάχου ασκούν πιέσεις στον αρχηγό του IDF, στρατηγό Eyal Zamir, ο οποίος από την πλευρά του προειδοποιεί για τους κινδύνους μιας πλήρους κατοχής.

Η στρατιωτική ηγεσία έχει παραδοσιακά ισχυρή θέση στις αποφάσεις ασφαλείας του Ισραήλ, συχνά αντιστέκοντας σε πολιτικές επιταγές, όπως συνέβη και πριν από τον Πόλεμο των Έξι Ημερών ή στην αντίσταση για αεροπορικές επιθέσεις κατά του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Παρά την πολιτική ένταση και τις προκλήσεις, η ισορροπία μεταξύ πολιτικής ηγεσίας και στρατού συνεχίζει να παίζει κεντρικό ρόλο στη στρατηγική του Ισραήλ, σε μια περίοδο ιδιαίτερης έντασης και συγκρούσεων.

Με πληροφορίες από Washington Post

Διεθνή

Tags

0

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κοινή δήλωση Ελλάδας, Γαλλίας, Βρετανίας, Δανίας και Σλοβενίας: «Το Ισραήλ να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση για τη Γάζα»

Πολιτική / Κοινή δήλωση Ελλάδας, Γαλλίας, Βρετανίας, Δανίας και Σλοβενίας: «Το Ισραήλ να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση για τη Γάζα»

Στη δήλωση αναφέρεται ότι το σχέδιο «κινδυνεύει να παραβιάσει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο» και ότι «θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές όλων των αμάχων στη Γάζα»
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ισπανία: Το χωριό που απαγόρευσε τις δημόσιες μουσουλμανικές γιορτές έλαβε εντολή να ακυρώσει την απόφαση

Διεθνή / Ισπανία: Το χωριό που απαγόρευσε τις δημόσιες μουσουλμανικές γιορτές έλαβε εντολή να ακυρώσει την απόφαση

Η ισπανική κυβέρνηση διέταξε την άρση απαγόρευσης θρησκευτικών εκδηλώσεων σε δημοτικά αθλητικά κέντρα της πόλης Χουμίγια, χαρακτηρίζοντάς την αντίθετη με το δικαίωμα θρησκευτικής ελευθερίας
THE LIFO TEAM
Οι Μακρόν επιστράτευσαν ερευνητές για την υπόθεση της Κάντας Όουενς

Διεθνή / Οι Μακρόν επιστράτευσαν ερευνητές για την υπόθεση της Κάντας Όουενς

Στο στόχαστρο οι δεσμοί της με την άκρα δεξιά και τη ρωσική προπαγάνδα - Η θεωρία για το φύλο της Μπριζίτ Μακρόν εμφανίστηκε πρώτη φορά το 2017 από Ισπανό blogger, αλλά έγινε γνωστή στη Γαλλία το 2021
LIFO NEWSROOM
Καύσωνας-ρεκόρ σαρώνει τη Νότια Ευρώπη: Επιστήμονες προειδοποιούν για «κοκτέιλ» που τροφοδοτεί φωτιές

Διεθνή / Καύσωνας-ρεκόρ σαρώνει τη Νότια Ευρώπη: Επιστήμονες προειδοποιούν για «κοκτέιλ» που τροφοδοτεί φωτιές

Ακραίος καύσωνας έως 44°C πλήττει τη Νότια Ευρώπη, προκαλώντας εκτεταμένες φωτιές από την Ισπανία έως τα Βαλκάνια - Επιστήμονες μιλούν για κλιματικό «κοκτέιλ μολότοφ» και κίνδυνο ρεκόρ θερμοκρασιών
LIFO NEWSROOM
Κινεζικό πολεμικό πλοίο συγκρούστηκε με σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής ενώ καταδίωκε πλοίο των Φιλιππίνων

Διεθνή / Κινεζικό πολεμικό πλοίο συγκρούστηκε με σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής ενώ καταδίωκε πλοίο των Φιλιππίνων

Βίντεο δείχνει σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής να εκτοξεύει αντλίες νερού κατά την καταδίωξη πλοίου της ακτοφυλακής των Φιλιππίνων, πριν συγκρουστεί με θόρυβο με ένα πολύ μεγαλύτερο κινεζικό πολεμικό πλοίο
LIFO NEWSROOM
 
 