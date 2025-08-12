ΔΙΕΘΝΗ

Αεροσκάφος συνετρίβη σε σταθμευμένα αεροπλάνα και τυλίχθηκε στις φλόγες στη Μοντάνα

Μικρό αεροπλάνο με τέσσερις επιβαίνοντες συνετρίβη σε σταθμευμένα αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Καλίσπελ, προκαλώντας μεγάλη φωτιά

LifO Newsroom
Σοκαριστικό αεροπορικό δυστύχημα στη Μοντάνα – Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε σταθμευμένα αεροπλάνα
φωτ.: NBC
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν τη Δευτέρα στο αεροδρόμιο της Καλίσπελ στη Μοντάνα, όταν ένα μικρό, μονοκινητήριο αεροσκάφος με τέσσερις επιβαίνοντες συνετρίβη σε σταθμευμένα αεροπλάνα, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τις αρχές, το ατύχημα συνέβη γύρω στις 2 μ.μ., όταν ο πιλότος έχασε τον έλεγχο κατά την προσγείωση, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να προσκρούσει σε άλλα αεροπλάνα και να ξεσπάσουν φωτιές που επεκτάθηκαν και σε χορτολιβαδική έκταση.

Οι επιβάτες κατάφεραν να βγουν μόνοι τους, με δύο να φέρουν ελαφρά τραύματα και να δέχονται τις πρώτες βοήθειες επί τόπου. Το αεροσκάφος, τύπου Socata TBM 700 του 2011, είχε απογειωθεί από την πόλη Πούλμαν στην Ουάσινγκτον.

Μάρτυρες περιέγραψαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο και πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται από το σημείο, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν άμεσα.

Σύμφωνα με ειδικούς, τέτοιου είδους συγκρούσεις με σταθμευμένα αεροσκάφη καταγράφονται λίγες φορές το χρόνο στη γενική αεροπορία, όμως η ένταση της πυρκαγιάς στο περιστατικό της Μοντάνα το καθιστά ιδιαίτερα σοβαρό.

Με πληροφορίες από NBC

