Ζελένσκι: Απειλεί με αντίποινα για την ρωσική πυραυλική επίθεση σε νοσοκομεία

Αντίποινα υποσχέθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη σημερινή ρωσική πυραυλική επίθεση στην Ουκρανία.

Νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας, η Ρωσία εξαπέλυσε σφοδρή πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, με αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 29 ανθρώπων από πλήγματα σε νοσοκομείο Παίδων της πόλης αλλά και ένα ιατρικό κέντρο. Μάλιστα θα ζητήσει συνάντηση στα Ηνωμένα Έθνη για την ασφάλεια της χώρας μετά την ρωσική επίθεση.

Σε ανακοίνωσή της η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας, σημείωσε πως κατέρριψε 30 από τους 38 ρωσικούς πύραυλους της σημερινής φονικής επίθεσης. Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυραύλους κρουζ, αεροπορικούς βαλλιστικούς πυραύλους και κατευθυνόμενους πυραύλους σε μια συνδυασμένη επίθεση σε ουκρανικές πόλεις, συμπλήρωσε στην ανακοίνωσή της.

🚨🇺🇦🇺🇸 Ukraine blew up their own children’s hospital in Kiev this morning with an American air defense missile.



Stop sending these TERRORISTS BOMBS @POTUS!

pic.twitter.com/g6IKfzb8fq