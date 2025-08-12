ΔΙΕΘΝΗ

Συρία: Σοκαριστικό βίντεο δείχνει εκτέλεση εθελοντή μέσα σε νοσοκομείο

Υγειονομικοί υπό την απειλή όπλων στη Σουέιντα - ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Συγκλονιστικές εικόνες από κάμερες ασφαλείας στο κεντρικό νοσοκομείο της πόλης Σουέιντα, στη νότια Συρία, φέρνει στο φως το Sky News. Το υλικό καταγράφει άνδρες με στρατιωτική περιβολή να πυροβολούν εξ επαφής έναν εθελοντή με ιατρική στολή, ενώ γύρω τους δεκάδες τρομοκρατημένοι υγειονομικοί κρατούν τα χέρια ψηλά υπό την απειλή όπλων.

Η Σουέιντα, πόλη με κυρίως Δρούζικο πληθυσμό, υπήρξε τον περασμένο μήνα επίκεντρο σφοδρών συγκρούσεων, λεηλασιών και εκτελέσεων μεταξύ της μειονότητας των Δρούζων και των Αράβων Βεδουίνων. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, στρατιώτες της νέας συριακής κυβέρνησης όχι μόνο απέτυχαν να σταματήσουν τις βιαιότητες, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις συμμετείχαν στα περιστατικά.

Η κατάσταση κορυφώθηκε όταν ισραηλινά μαχητικά επενέβησαν, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στη Σουέιντα και τη Δαμασκό, δηλώνοντας ότι προστατεύουν τον Δρούζικο πληθυσμό. Μετά από ημέρες αιματοχυσίας, συμφωνήθηκε εκεχειρία, ενώ οι κυβερνητικές δυνάμεις τοποθέτησαν σημεία ελέγχου γύρω από την πόλη για να αποτρέψουν την επιστροφή ενόπλων ομάδων.

Το βίντεο και οι μαρτυρίες

Το υλικό, καταγεγραμμένο το απόγευμα της 16ης Ιουλίου, δείχνει ενόπλους να περιφέρονται στους χώρους του νοσοκομείου, να απειλούν προσωπικό και ασθενείς και, σε μια περίπτωση, να καταστρέφουν κάμερες ασφαλείας με το κοντάκι όπλου. Μια νοσηλεύτρια, που ζήτησε ανωνυμία, δήλωσε ότι τους απείλησαν με θάνατο αν μιλούσαν ή δημοσιοποιούσαν το βίντεο.

Ο γιατρός Ομπέιντα Αμπού Φάχερ, ο οποίος βρισκόταν στο χειρουργείο την ώρα του συμβάντος, ανέφερε ότι οι ένοπλοι συστήθηκαν ως στρατιώτες του νέου συριακού στρατού και μέλη της εσωτερικής αστυνομίας, χαρακτηρίζοντάς τους «τρομοκράτες» με τους οποίους δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη.

Σύμφωνα με επιζώντες, οι κυβερνητικές δυνάμεις είχαν ενεργό ρόλο στις βιαιότητες που συγκλόνισαν την πόλη για μέρες, με το συγκεκριμένο βίντεο να αποτελεί την πρώτη οπτική απόδειξη συμμετοχής τους σε εκτελέσεις μέσα στο ίδιο το νοσοκομείο.

Αντιδράσεις και διεθνείς διαστάσεις

Το συριακό υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας το περιστατικό και υποσχόμενο πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών στους εμπλεκόμενους.

Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει έντονα τις διεθνείς συνομιλίες, καθώς ο νέος πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ Σαράα, προγραμματίζει να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον επόμενο μήνα – η πρώτη παρουσία Σύρου ηγέτη εκεί από το 1967.
 

