Ελεύθερος ο δημοσιογράφος Σταύρος-Νικόλας Νιάρχος που είχε συλληφθεί στο Κονγκό

Ελεύθερος φαίνεται πως αφέθηκε ο δημοσιογράφος Σταύρος Νικόλας Νιάρχος, ο οποίος κρατούνταν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Η Κονγκολέζικη Ένωση για την «Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη» (ACAJ) ενημέρωσε για την απελευθέρωση του Ελληνοαμερικανού δημοσιογράφου, καλώντας ωστόσο να αφεθούν ελεύθεροι και συνάδελφοί του.

«Χαιρετίζουμε την απελευθέρωση χθες το βράδυ του Αμερικανού δημοσιογράφου Σταύρου Νιάρχου, ο οποίος έφυγε από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για τις ΗΠΑ. Ζητάμε, όμως, την απελευθέρωση του δημοσιογράφου Ζοζέφ Καζαντί κι άλλων που κρατούνται από την ANR (σ.σ. υπηρεσία πληροφοριών) χωρίς δικαίωμα επίσκεψης ή δικηγόρου» σημειώθηκε, ειδικότερα, στη σχετική ενημέρωση.

Nous saluons la libération, hier soir, du journaliste américain Stavros NIARCHOS, qui a quitté la RDC pour les USA. Mais demandons la libération de journaliste Joseph KAZADI et consorts détenus par l’ANR sans droit de visite ni d’assistance de conseil ⁦@KapiambaGeorges⁩ pic.twitter.com/QORc9aiMJj — ACAJ (@acajasbl) July 19, 2022

Η σύλληψη Νιάρχου

Ο δημοσιογράφος είχε συλληφθεί επειδή φέρεται να προσέγγισε ένοπλες οργανώσεις στα νοτιοανατολικά της χώρας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Τοπικά ΜΜΕ, επικαλούμενα οργανώσεις, ανέφεραν ότι ο Νιάρχος και ένας Κονγκολέζος δημοσιογράφος συνελήφθησαν στην πόλη Λουμπουμπάσι την Τετάρτη και μεταφέρθηκαν στην πρωτεύουσα, Κινσάσα.

Ο 33χρονος δημοσιογράφος, εγγονός του εφοπλιστή Σταύρου Νιάρχου, συνεργάζεται με τα αμερικανικά περιοδικά The Nation και The New Yorker.

Ο Νιάρχος επισκέφθηκε τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκειμένου να κάνει ρεπορτάζ για την προστασία της φύσης, την οικονομία και τον πολιτισμό, για το περιοδικό The Nation, σύμφωνα με τη διαπίστευσή του.

Φέρεται να είχε έρθει σε επαφή με ένοπλες οργανώσεις, μεταξύ των οποίων η Bakata Katanga, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

«Έκανε κινήσεις χωρίς να ειδοποιηθούν προηγουμένως οι Αρχές», δήλωσε ο αξιωματούχος. Η κυβέρνηση, συμπλήρωσε ο ίδιος, πρέπει να είναι «σε επιφυλακή», μετά τη δολοφονία δύο μελών του ΟΗΕ, το 2017.

Τα Ηνωμένα Έθνη είχαν προσλάβει τους δύο εμπειρογνώμονες, τον Αμερικανό Μάικλ Σαρπ και την Σουηδο-Χιλιανή Ζάιντα Καταλάν, για να ερευνήσουν τις βιαιοπραγίες στην επαρχία Κασάι, όπου απήχθησαν και δολοφονήθηκαν.

Ο Κονγκολέζος αξιωματούχος διαβεβαίωσε ότι οι Αρχές «δεν έχουν κανένα συμφέρον» να κρατούν τον δημοσιογράφο.