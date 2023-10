Διάγγελμα Μπάιντεν: Χαμάς και Πούτιν θέλουν να «αφανίσουν» δημοκρατίες

Ιδιαίτερες αναφορές στους πολέμους στο Ισραήλ και στην Ουκρανία περιελάμβανε το διάγγελμα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, κατά το οποίο τόνισε ότι Χαμάς και Βλαντίμιρ Πούτιν θέλουν να «αφανίσουν» δημοκρατίες.

Αντιθέτως, σύμφωνα με το διάγγελμα του Τζο Μπάιντεν, οι ΗΠΑ θα εξασφαλίσουν εγγυήσεις για την ασφάλειά τους «για γενιές» βοηθώντας τις δυο εμπόλεμες χώρες. Ο Τζο Μπάιντεν στο διάγγελμά του προς τους Αμερικανούς τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδας, ανήγγειλε επιπλέον πως θα ζητήσει σήμερα το Κογκρέσο να εγκρίνει «κατεπειγόντως» τη χρηματοδότηση βοήθειας των ΗΠΑ στο Ισραήλ και στην Ουκρανία και μάλιστα με «με κατεπείγουσα διαδικασία». Μίλησε μάλιστα για χρηματοδότηση των «σημαντικών εταίρων μας».

«Η Χαμάς και ο Πούτιν αντιπροσωπεύουν διαφορετικές απειλές, αλλά έχουν κοινό τούτο: θέλουν και οι δύο να αφανίσουν εντελώς μια γειτονική δημοκρατία», είπε ο Μπάιντεν κάπου 20 ώρες μετά την επιστροφή του από το Τελ Αβίβ, όπου διαβεβαίωσε τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου πως η Ουάσιγκτον στέκει στο πλευρό της χώρας του.

The terror and tyranny of Hamas and Putin represent different threats, but they both want to completely annihilate a neighboring democracy.



Let me share with you why this is vital for America’s national security: https://t.co/MoClTKCBCw — President Biden (@POTUS) October 20, 2023

Πού σκόπευε το διάγγελμα Μπάιντεν

Με το διάγγελμα αυτό, μόλις το δεύτερο που απηύθυνε στους Αμερικανούς από το λεγόμενο «Resolute Desk», ο Τζο Μπάιντεν, υποψήφιος για την επανεκλογή του, ήθελε να πείσει τους αντιπάλους του στην αμερικανική δεξιά και τους ψηφοφόρους, που μοιάζουν να έχουν κουραστεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ότι είναι ανάγκη να εγκριθεί πελώριο πακέτο βοήθειας στην ισραηλινή και στην ουκρανική κυβέρνηση.

Συνδέοντας την υπεράσπιση του Ισραήλ με αυτή της Ουκρανίας, ελπίζει πως θα μπορέσει να δημιουργήσει τη συναίνεση που λείπει ως τώρα στο Κογκρέσο, για να εξασφαλίσει περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο.

Πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Reuters στην κυβέρνησή του είπε πως το αίτημα προς το Κογκρέσο θα περιλαμβάνει 60 δισ. για την Ουκρανία και 14 δισ. δολάρια για το Ισραήλ.

Ακόμη, θα ζητηθούν 10 δισ. δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια, 14 δισ. για την ασφάλεια των συνόρων με το Μεξικό και 7 δισ. για την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, ιδίως για την Ταϊβάν, κατά την ίδια πηγή.

Yesterday, in discussions with the leaders of Israel and Egypt, I secured an agreement for a first shipment of humanitarian assistance from the United Nations to Palestinian civilians in Gaza – providing an opening for sustained delivery of life-saving humanitarian assistance. — President Biden (@POTUS) October 20, 2023

Περίπου το μισό από το ποσό για την Ουκρανία θα διατεθεί για την αντικατάσταση και την πλήρωση αποθεμάτων του αμερικανικού στρατού, πάντα κατά την πηγή του Reuters.

We cannot and will not let terrorists like Hamas and tyrants like Putin win.



I refuse to let that happen. pic.twitter.com/Ywjviuw3gF — President Biden (@POTUS) October 20, 2023

Στο στόχαστρο του Μπάιντεν το Ρεπουμπλικανικό κόμμα

Το διάγγελμα έδωσε εξάλλου την ευκαιρία στον Δημοκρατικό πρόεδρο να προβάλει την αντίθεση με το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, που συνεχίζει να είναι βυθισμένο στην εσωκομματική σύγκρουση στην οποία πρωτοστατούν οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ — με τον οποίο μπορεί κάλλιστα να βρεθεί αντιμέτωπος στις προεδρικές εκλογές του 2024.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πόλεμος στο Ισραήλ: Αναφορές για βομβαρδισμό ελληνορθόδοξης εκκλησίας στη Γάζα

Οι Δημοκρατικοί ελέγχουν τη Γερουσία, οι Ρεπουμπλικάνοι από την αρχή της χρονιάς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, οριακά. Στο σώμα αυτό η φράξια της σκληρής δεξιάς του GOP όχι μόνο καθαίρεσε τον επικεφαλής του, τον Κέβιν Μακάρθι, στην αρχή του μήνα, αλλά μέχρι τώρα οδηγεί σε αδιέξοδο την προσπάθεια να αναδεχθεί νέος «speaker». Η Βουλή, βυθισμένη σε αυτή την κρίση, αδυνατεί προς το παρόν να υιοθετήσει το παραμικρό μέτρο ή νομοσχέδιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνομίλησε μερικές ώρες πριν από το διάγγελμα με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που τον ευχαρίστησε για τη «ζωτική υποστήριξη» των ΗΠΑ. Μολονότι κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι μοιάζουν να αντιτίθενται στη συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, ήταν ανάμεσα στους πρώτους που ζήτησαν να σταλεί βοήθεια στο Ισραήλ, να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας στα νότια σύνορα για να ανασχεθεί η μετανάστευση και αυστηρότερη στάση έναντι της Κίνας.

Αν ο Πούτιν επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ

Ο Τζο Μπάιντεν, η χώρα του οποίου έχει δαπανήσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει τον στρατό της Ουκρανίας, θέλει να ξεπεράσει τους δισταγμούς και την εναντίωση των Ρεπουμπλικάνων και της αμερικανικής κοινής γνώμης όσον αφορά τη σύρραξη, που φαίνεται πως θα έχει διάρκεια. «Η ιστορία μας έχει διδάξει πως όταν οι τρομοκράτες δεν πληρώνουν το τίμημα» και «όταν οι δικτάτορες δεν πληρώνουν το τίμημα», προκαλούν «κι άλλο χάος και θάνατο και καταστροφή» και «το κόστος και οι απειλές για την Αμερική και τον κόσμο αυξάνονται».

«Αν δεν εμποδιστεί ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν», υποστήριξε ο κ. Μπάιντεν, «μπορεί να απειλήσει την Πολωνία, την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία», κι αν «επιτεθεί σε σύμμαχο στο NATO θα υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό του». Αν οι ΗΠΑ δεν αναλάβουν δράση, επέμεινε, «οι κίνδυνοι συρράξεων και χάους θα μπορούσαν να εξαπλωθούν», επέμεινε.

Κίνδυνος για shutdown

There are innocent people all over the world who hope because of our nation, who believe in a better life because of us, and who are desperate to not be forgotten by us.



Time is of the essence – I know we have our divisions at home.



We have to get past them. pic.twitter.com/f1vh1ACBaH — President Biden (@POTUS) October 20, 2023

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξέρει εξάλλου καλά πως ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Αν το Κογκρέσο δεν ψηφίσει νέο προϋπολογισμό, οι ΗΠΑ θα βρεθούν στο διαβόητο shutdown, την αναστολή λειτουργίας μέρους των υπηρεσιών του ομοσπονδιακού κράτους και τη δημοσιονομική παράλυση, από τη 17η Νοεμβρίου. «Η Αμερική είναι φάρος για τον κόσμο», «ακόμη σήμερα», ανέφερε, προειδοποιώντας εναντίον των συνεπειών «μικροπρεπών» πολιτικών αντιπαραθέσεων στον ρόλο της χώρας σε διεθνές επίπεδο.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μικροπρεπείς, μικροκομματικές, οργισμένες πολιτικές να μας εμποδίσουν να εκπληρώσουμε τις ευθύνες μας ως μεγάλο έθνος», είπε. «Αρνούμαι να το επιτρέψω».

«Ο αμερικανικός ηγετικός ρόλος είναι αυτός που κρατάει τον κόσμο στη θέση του» και οι «συμμαχίες μας είναι αυτές που μας κρατούν ασφαλείς», επιχειρηματολόγησε κοντολογίς.

When fear and suspicion, anger and rage run hard, we have to work harder than ever to hold on to the values that make us who we are.



We must renounce violence and vitriol, and see each other not as enemies, but as fellow Americans. pic.twitter.com/9Alyxf3THh — President Biden (@POTUS) October 20, 2023

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters