Έξι Τούρκοι μαφιόζοι συνελήφθησαν στην Αττική - Τα ναρκωτικά, οι πολυτελείς βίλες και τα πανάκριβα αυτοκίνητα

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη έξι Τούρκων υπηκόων, οι οποίοι φέρονται να αποτελούσαν μέλη τουρκικής μαφίας και να δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων στη χώρα μας.

Η υπόθεση αποκάλυψε όχι μόνο την εγκληματική δράση της ομάδας αλλά και τον πολυτελή τρόπο ζωής που είχαν επιλέξει οι συλληφθέντες, γεγονός που προκαλεί αίσθηση στην κοινή γνώμη.

Οι έξι Τούρκοι ζούσαν σε πολυτελείς βίλες στην περιοχή της Αττικής και συγκεκριμένα σε μία μονοκατοικία στον Ωρωπό, η οποία διέθετε πισίνα και μπάρμπεκιου. Η μονοκατοικία αυτή παρείχε πλήρη απομόνωση, γεγονός που τους επέτρεπε να διεξάγουν τις παράνομες δραστηριότητές τους με σχετική ασφάλεια. Η πολυτελής διαβίωση τους περιλάμβανε επιπλέον πανάκριβα αυτοκίνητα, αξίας που σε μερικές περιπτώσεις ξεπερνούσε τις 100.000 ευρώ, τα οποία χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους.

Η αστυνομική έρευνα που έγινε σε σπίτια και οχήματα ήταν αποκαλυπτική. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, μεταξύ των οποίων ένα πιστόλι τύπου Glock και γεμιστήρας με δέκα φυσίγγια, καθώς και ναρκωτικά σε σημαντικές ποσότητες. Ειδικότερα, εντοπίστηκαν 34,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και άλλες συσκευές που συνδέονταν με το κύκλωμα, όπως κινητά τηλέφωνα και αποδείξεις αγοράς αγαθών συνολικής αξίας άνω των 8.600 ευρώ. Σημαντικό στοιχείο της έρευνας ήταν και οι ιδιόχειρες σημειώσεις που βρέθηκαν, οι οποίες περιείχαν αναλυτικά ποσά και ονόματα πελατών, υποδεικνύοντας τον οργανωμένο χαρακτήρα της δράσης τους.

Τα έξι αυτά άτομα βρίσκονταν στη χώρα υπό το καθεστώς αιτούντων άσυλο, ενώ εναντίον τους εκκρεμούσαν εθνικά εντάλματα σύλληψης για σοβαρά κακουργήματα. Η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος και παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία.

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας και αφορούσε την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων Τούρκων που είχαν αναπτύξει δράση στη χώρα μας. Η επιχείρηση αυτή περιλάμβανε εφόδους σε διάφορες περιοχές της Αττικής και έγινε με τη συμμετοχή αστυνομικών διαφόρων ειδικεύσεων, όπως από τη Δίωξη Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, τη Δίωξη Ναρκωτικών, και τη Δίωξη Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών.

Τα στοιχεία που προέκυψαν από τις έρευνες δείχνουν πως τα κέρδη που αποκόμιζαν οι δράστες από τη διακίνηση ναρκωτικών και την παράνομη κατοχή και διακίνηση όπλων τα επένδυαν στον πολυτελή τρόπο ζωής τους, αγοράζοντας ακριβά αυτοκίνητα και νοικιάζοντας βίλες που προσέφεραν απομόνωση και άνεση.

Η υπόθεση συνεχίζει να βρίσκεται υπό διερεύνηση, καθώς η αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλων μελών της οργάνωσης που ενδέχεται να επιχειρούν να δημιουργήσουν νέα κυκλώματα στη χώρα, διατηρώντας ζωντανή τη δράση της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα.

Παρακάτω ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας:

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής, για την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων Τούρκων υπηκόων, που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν 6 υπήκοοι Τουρκίας, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για κατά περίπτωση παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και οχήματα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι,

γεμιστήρα με -10- φυσίγγια,

34,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

9 συσκευές κινητών τηλεφώνων,

ιδιόχειρες σημειώσεις,

αποδείξεις αγοράς αγαθών συνολικής αξίας -8.639- ευρώ,

4 πολυτελή οχήματα και

το χρηματικό ποσό των -4.279,51- ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

