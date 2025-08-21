ΔΙΕΘΝΗ
Ο Riccardo Bellini νέος CEO του οίκου μόδας Valentino

Η τοποθέτηση του Bellini γίνεται σε μια περίοδο αβεβαιότητας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Valentino, αλλά και γενικότερης ύφεσης στη βιομηχανία πολυτελών αγαθών

Ο Riccardo Bellini νέος CEO του οίκου Valentino
Φωτογραφία: Getty Images
Ο ιταλικός οίκος μόδας Valentino ανακοίνωσε τον διορισμό του έμπειρου στελέχους της βιομηχανίας Riccardo Bellini στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, μετά την αποχώρηση του Jacopo Venturini νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο Bellini, που έχει διατελέσει CEO στους οίκους Chloé και Maison Margiela, θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του την 1η Σεπτεμβρίου. Μέχρι σήμερα κατείχε τη θέση του γενικού διευθυντή στη Mayhoola, το επενδυτικό ταμείο πολυτελείας του Κατάρ που ελέγχεται από τη Σεΐχα Μόζα μπιντ Νάσερ αλ Μίσνετ, μητέρα του Εμίρη του Κατάρ, και κατέχει το 70% του Valentino. Ο οίκος ιδρύθηκε στη Ρώμη το 1960 από τον σχεδιαστή Valentino Garavani.

Η τοποθέτηση του Bellini γίνεται σε μια περίοδο αβεβαιότητας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Valentino, αλλά και γενικότερης ύφεσης στη βιομηχανία πολυτελών αγαθών, η οποία έχει πληγεί από τη μείωση της τουριστικής δαπάνης στην Ιαπωνία και την Ευρώπη το πρώτο εξάμηνο του έτους, καθώς και από τους υψηλούς δασμούς στις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος της Mayhoola, Rachid Mohamed Rachid, δήλωσε ότι ο Bellini θα συνεργαστεί στενά με τον καλλιτεχνικό διευθυντή Alessandro Michele για να «οδηγήσουν τον οίκο μπροστά και να ενισχύσουν την ξεχωριστή του ταυτότητα». Ο Michele, πρώην σταρ σχεδιαστής του Gucci, ανέλαβε το δημιουργικό τιμόνι του Valentino πέρυσι, λίγους μήνες μετά την εξαγορά του 30% του οίκου από τον γαλλικό κολοσσό Kering έναντι 1,7 δισ. ευρώ.

Ο επικεφαλής της Kering, François-Henri Pinault, είχε δηλώσει νωρίτερα φέτος ότι στόχος του ομίλου είναι να αποκτήσει το σύνολο του Valentino από τη Mayhoola μέσα στα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, η ανάληψη της ηγεσίας από τον Bellini ενισχύει τον έλεγχο του καταριανού ταμείου, το οποίο μόλις τον περασμένο μήνα διέψευσε σενάρια πώλησης της πλειοψηφικής συμμετοχής του.

Η Kering αντιμετωπίζει μεγάλες πιέσεις από τη μείωση των εσόδων του Gucci, του βασικού της brand, και πρόσφατα προσέλαβε τον πρώην CEO της Renault, Luca de Meo, για να οδηγήσει τον όμιλο σε ανάκαμψη. Την ίδια ώρα, περισσότεροι από έξι κορυφαίοι οίκοι έχουν αλλάξει καλλιτεχνική διεύθυνση τα τελευταία 18 μήνες σε μια προσπάθεια των ομίλων πολυτελείας να επανασυνδεθούν με το κοινό τους.

Ο Valentino, αγαπημένος οίκος πολλών σταρ του Χόλιγουντ και συνώνυμος με τις εντυπωσιακές κόκκινες δημιουργίες του, κατέγραψε έσοδα 1,3 δισ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας πτώση 2% σε σχέση με το 2023, χρονιά που είχε επίσης καταγράψει μείωση σε σύγκριση με το 2022.

Με πληροφορίες από Financial Times

