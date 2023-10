Eξελίξεις στο Κογκρέσο: Παύθηκε από πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ο Κέβιν Μακάρθι

Παύθηκε από το αξίωμα του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων ο Κέβιν Μακάρθι.

Σε μια ιστορική εξέλιξη για το αμερικανικό Κογκρέσο ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Κέβιν Μακάρθι, παύθηκε χθες Τρίτη από το αξίωμά του, μετατράπηκε σε θύμα των συγκρούσεων στην παράταξή του. Έπειτα από διάλογο που σημαδεύτηκε από σκληρές συγκρούσεις στελεχών της αμερικανικής δεξιάς, 216 μέλη του σώματος ψήφισαν υπέρ της αποπομπής του, συμπεριλαμβανομένων οκτώ Ρεπουμπλικάνων, έναντι 210 τα οποία τάχθηκαν κατά. Ακόμη κι αφού ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα, ο Κέβιν Μακάρθι παρέμεινε χαμογελαστός, πλαισιωμένος από μέλη του κόμματός του, που τον επαινούσαν και του έσφιγγαν το χέρι. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας εγκαινιάζει περίοδο αναταράξεων στην κάτω Βουλή των ΗΠΑ, όπου θα πρέπει να εκλεγεί αντικαταστάτης του, υπόθεση που αναγγέλλεται ιδιαίτερα περίπλοκη.

Η εξέλιξη ακολούθησε την κατάθεση από βουλευτή της αμερικανικής σκληρής δεξιάς, τον Ματ Γκετζ, πρότασης μομφής για την αποπομπή από το αξίωμά του του «speaker», παρότι ανήκουν στο ίδιο κόμμα. Ο Ματ Γκετζ,, ο οποίος εκλέγεται στη Φλόριντα, πρόσαπτε κυρίως στον Κέβιν Μακάρθι πως διαπραγματεύτηκε με τους Δημοκρατικούς προσωρινό προϋπολογισμό για την χρηματοδότηση του ομοσπονδιακού κράτους, κάτι στο οποίο εναντιώνονταν αρκετοί συντηρητικοί, και ακόμη πως έκλεισε «μυστική συμφωνία» με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για τη χρηματοδότηση της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Η δεξιά πτέρυγα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος τάσσεται εναντίον της εκταμίευσης περαιτέρω κεφαλαίων για το Κίεβο, κρίνοντας πως τα χρήματα αυτά πρέπει να διατεθούν για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού.

Δεν είχε καμιά απολύτως σημασία το ότι τεράστια πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κέβιν Μακάρθι τον υποστήριξε δημόσια: οι τραμπικοί διαθέτουν de facto βέτο στη Βουλή, με δεδομένη την ισχνή πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων στο σώμα αυτό της αμερικανικής εθνικής αντιπροσωπείας.

