ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Ο βουλευτής της ΝΔ υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν στη Χαλκιδική

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi
0

Πέθανε ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Οικονομικών, Αποστολος Βεσυρόπουλος.

Ο Αποστολος Βεσυρόπουλος υπέστη ανακοπή καρδιάς σήμερα, ενώ βρισκόταν σε παραλία της Χαλκιδικής, όπου επί μία ώρα διασώστες επιχειρούσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας διακομίσθηκε, στη συνέχεια, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ποιος ήταν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος γεννήθηκε στη Βέροια στις 29 Μαΐου 1966, με καταγωγή από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Ήταν παντρεμένος με την καθηγήτρια Κατερίνα Κατσαβού και μαζί έχουν δύο παιδιά. Σπούδασε οικονομικά και πριν ασχοληθεί με την πολιτική εργάστηκε για αρκετά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα. Αργότερα, μέσω γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, διορίστηκε στο υπουργείο Οικονομικών, όπως αναφέρεται στο επίσημο βιογραφικό του στην ιστοσελίδα της Βουλής.

Από τον περασμένο Απρίλιο ήταν Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίτερα ήταν Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής (2023-2025), ενώ από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούνιο του 2023 διετέλεσε υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ηταν υποψήφιος διδάκτωρ στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης (Φορολογικό Δίκαιο) και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Φορολογικό Δίκαιο)

Ηταν οικονομολόγος και απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

 
 

Πολιτική

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σφοδρή επίθεση Κεφαλογιάννη σε Πελετίδη για τις φωτιές: «Εγκληματικό να αμφισβητείς το 112»

Πολιτική / Επίθεση Κεφαλογιάννη σε Πελετίδη για τις φωτιές: «Εγκληματικό να αμφισβητείς το 112»

Επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στη δήλωση του κ. Πελετίδη ότι κάποιοι πολίτες έσωσαν τα σπίτια τους επειδή δεν ακολούθησαν τις οδηγίες του 112, χαρακτηρίζοντάς την «εγκληματική και επικίνδυνη»
LIFO NEWSROOM
Πόσο έχουν αλλάξει οι ιστορικές σχέσεις της Ρωσίας με την Ελλάδα και την Τουρκία

Βασιλική Σιούτη / Πόσο έχουν αλλάξει οι ιστορικές σχέσεις της Ρωσίας με την Ελλάδα και την Τουρκία

Ο Θάνος Βερέμης, ιστορικός και πολιτικός επιστήμονας, μιλά στη Βασιλική Σιούτη για τις ελληνορωσικές σχέσεις από την Ελληνική Επανάσταση μέχρι σήμερα αλλά και για τις σχέσεις της Ρωσίας με την Τουρκία και τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης τον 19ο και τον 20ό αιώνα. Πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα;
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΟΥΤΗ
Κοινή δήλωση Ελλάδας, Γαλλίας, Βρετανίας, Δανίας και Σλοβενίας: «Το Ισραήλ να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση για τη Γάζα»

Πολιτική / Κοινή δήλωση Ελλάδας, Γαλλίας, Βρετανίας, Δανίας και Σλοβενίας: «Το Ισραήλ να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση για τη Γάζα»

Στη δήλωση αναφέρεται ότι το σχέδιο «κινδυνεύει να παραβιάσει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο» και ότι «θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές όλων των αμάχων στη Γάζα»
LIFO NEWSROOM
Λένα Σαμαρά: Η επίσημη ανακοίνωση της ΥΠΕ για τον θάνατό της

Πολιτική / Λένα Σαμαρά: Η επίσημη ανακοίνωση της ΥΠΕ για τον θάνατό της

«Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε» αναφέρει η ανακοίνωση
LIFO NEWSROOM
Γεωργιάδης για θάνατο Λένας Σαμαρά: Ο νευρολόγος του Σισμανόγλειου ζήτησε τη μεταφορά της στον Ευαγγελισμό

Πολιτική / Γεωργιάδης για θάνατο Λένας Σαμαρά: Ο νευρολόγος του Σισμανόγλειου ζήτησε τη μεταφορά της στον Ευαγγελισμό

« Δυστυχώς έπαθε ανακοπή μέσα στο Νοσοκομείο. Δεν είναι όλα πολιτική. Δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό» αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός υγείας
LIFO NEWSROOM
 
 