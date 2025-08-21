Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Πέθανε ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Οικονομικών, Αποστολος Βεσυρόπουλος.

Ο Αποστολος Βεσυρόπουλος υπέστη ανακοπή καρδιάς σήμερα, ενώ βρισκόταν σε παραλία της Χαλκιδικής, όπου επί μία ώρα διασώστες επιχειρούσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας διακομίσθηκε, στη συνέχεια, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ποιος ήταν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος γεννήθηκε στη Βέροια στις 29 Μαΐου 1966, με καταγωγή από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Ήταν παντρεμένος με την καθηγήτρια Κατερίνα Κατσαβού και μαζί έχουν δύο παιδιά. Σπούδασε οικονομικά και πριν ασχοληθεί με την πολιτική εργάστηκε για αρκετά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα. Αργότερα, μέσω γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, διορίστηκε στο υπουργείο Οικονομικών, όπως αναφέρεται στο επίσημο βιογραφικό του στην ιστοσελίδα της Βουλής.

Από τον περασμένο Απρίλιο ήταν Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίτερα ήταν Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής (2023-2025), ενώ από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούνιο του 2023 διετέλεσε υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ηταν υποψήφιος διδάκτωρ στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης (Φορολογικό Δίκαιο) και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Φορολογικό Δίκαιο)

Ηταν οικονομολόγος και απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.