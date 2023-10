Πόλεμος στο Ισραήλ: Αναφορές για βομβαρδισμό ελληνορθόδοξης εκκλησίας στη Γάζα

Αναφορές για βομβαρδισμό της ελληνορθόδοξης εκκλησίας του Αγίου Προσφυρίου στη Γάζα υπάρχουν την τελευταία ώρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου, στην κεντρική πόλη της Γάζας, είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι πολίτες της Γάζας.

Το υπουργείο Εσωτερικών στη Γάζα ανακοίνωσε την κατάρρευση κτιρίου της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην κεντρική πόλη της Γάζας επιβεβαιώνοντας ότι υπήρξαν δύο νεκροί και τραυματίες μεταξύ εκτοπισμένων που έβρισκαν καταφύγιο στην εκκλησία.

Ο ανταποκριτής της WAFA ανέφερε ότι η εκκλησία χτυπήθηκε και η επίθεση προκάλεσε επίσης σοβαρές ζημιές σε τμήματα του κτιρίου της εκκλησίας, με μια παρακείμενη κατασκευή να έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

A Palestinian Christians shout out to world.”where should we go? They bombed my house, my church, no where left to go!”.

Two killed and tens injured at the Greek Orthodox Church in central Gaza, where civilians,Muslims and Christians, were taking shelter. pic.twitter.com/WnlFVsqZFF