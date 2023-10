Μπάιντεν: «Έρχομαι στο Ισραήλ με ένα απλό μήνυμα: Δεν είστε μόνοι»

Πριν ολοκληρώσει την επίσημη επίσκεψή του στο Ισραήλ, ο Τζο Μπάιντεν έδωσε μία 7λεπτη ομιλία αναφερόμενος στα όσα συμβαίνουν στον πόλεμο Ισραήλ- Χαμάς αλλά και τις αποφάσεις των ΗΠΑ για βοήθεια.

Ο Μπάιντεν δήλωσε ότι ήταν «εξοργισμένος και λυπημένος» για την τεράστια απώλεια ζωών από την χθεσινοβραδινή επίθεση σε νοσοκομείο στη Γάζα.

«Ισραήλ, δεν είστε μόνοι σας», είπε ο Μπάιντεν, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα βαδίσουν δίπλα σου σε αυτές τις μαύρες μέρες». Το Ισραήλ θα είναι ένα ασφαλές εβραϊκό και δημοκρατικό κράτος «σήμερα, αύριο και για πάντα», πρόσθεσε ενώ εξέφρασε την ευχή «ο Θεός να προστατεύει όλους εκείνους που εργάζονται για την ειρήνη, ο Θεός να σώσει αυτούς που βρίσκονται ακόμα σε κακό δρόμο».

Επισήμανε δε, ότι «πρέπει να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την ειρήνη. Είναι σημαντικό μερικές φορές να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να θυμόμαστε ότι είμαστε όλοι - «άνθρωποι» που γεννήθηκαν με «αξιοπρέπεια» και «σκοπό.

Χώρες όπως το Ισραήλ και οι ΗΠΑ «μετρώνται με τη δύναμη του παραδείγματός» τους, είπε ο Τζο Μπάινετν, γι' αυτό «πρέπει να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την ειρήνη και να δημιουργήσουμε ένα μονοπάτι ώστε τόσο ο Ισραηλινός όσο και ο Παλαιστινιακός λαός να μπορούν να ζουν με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και ειρήνη».

Όσον αφορά τη βοήθεια από τις ΗΠΑ είπε ότι ζήτησε από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο να συμφωνήσει για την παράδοση «σωτήριας ανθρωπιστικής βοήθειας σε αμάχους στη Γάζα» επισημαίνοντας η βοήθεια θα πάει σε αμάχους και όχι στη Χαμάς και τόνισε ότι το Ισραήλ είχε συμφωνήσει ότι η βοήθεια αυτή θα μπορούσε «να αρχίσει να κινείται από την Αίγυπτο στη Γάζα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στην χρηματοδότηση των ΗΠΑ και ανακοίνωσε το ποσό των 100 εκατ. δολαρίων ως «νέα χρηματοδότηση των ΗΠΑ για ανθρωπιστική βοήθεια τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη». Δεσμεύθηκε επίσης για ένα επικείμενο και «άνευ προηγουμένου» αμυντικό πακέτο για το Ισραήλ, το οποίο είπε ότι θα ζητούσε από το Κογκρέσο. αυτή την εβδομάδα.

Απευθυνόμενος στον ισραηλινό στρατό είπε ότι η χώρα τους «γεννήθηκε για να είναι ένα ασφαλές μέρος για τον εβραϊκό λαό του κόσμου» και δεσμεύτηκε ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν «ό,τι περνάει από το χέρι μας» για να το επιτύχουν ξανά.

Ο Τζο Μπάινεν προειδοποίησε τους Ισραηλινούς ωστόσο να μην τρελαθούν από οργή με τα όσα συμβαίνουν και είπε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Παλαιστινίων δεν συνδέονται με τη Χαμάς. Ο παλαιστινιακός λαός υποφέρει επίσης, είπε ενώ σημείωσε πως όπως και στις ΗΠΑ μετά την 11η Σεπτεμβρίου, το Ισραήλ αισθάνεται «σοκαρισμένο. Πόνος. Οργή. Μια οργή που ρουφάει τα πάντα».

«Οι ΗΠΑ υπερασπίζονται κατηγορηματικά την προστασία της ζωής των πολιτών κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων» σημείωσε μεταξύ άλλων ο Τζο Μπάινετν.

