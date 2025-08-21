ΔΙΕΘΝΗ
Γάζα: Σχεδόν ένα στα τρία παιδιά υποσιτίζεται - Τριπλάσια τα κρούσματα από τον Μάρτιο, προειδοποιεί ο ΟΗΕ

Ο αριθμός αυτός είναι εξαπλάσιος σε σχέση με την περίοδο πριν από τη λήξη της εκεχειρίας τον Μάρτιο, όπως δείχνουν τα στοιχεία

Φωτογραφία: EPA
Ο αριθμός των παιδιών που υποφέρουν από υποσιτισμό στη Λωρίδα της Γάζας έχει τριπλασιαστεί σε σύγκριση με τον Μάρτιο, ανακοίνωσε την Τετάρτη υπηρεσία του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τον γενικό επίτροπο της UNRWA, Φιλίπ Λαζαρινί, σχεδόν ένα στα τρία παιδιά στην πόλη της Γάζας βρίσκεται σε κατάσταση υποσιτισμού. Ο αριθμός αυτός είναι εξαπλάσιος σε σχέση με την περίοδο πριν από τη λήξη της εκεχειρίας τον Μάρτιο, όταν και σταμάτησε πλήρως η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον αποκλεισμένο θύλακο.

«Δεν πρόκειται για φυσική καταστροφή. Είναι μια ανθρωπογενής λιμοκτονία που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί», τόνισε ο Λαζαρινί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Τα στοιχεία που παρουσίασε βασίζονται σε εξετάσεις σχεδόν 100.000 παιδιών κάτω των 5 ετών από τον Μάρτιο. Όπως διευκρίνισε, η UNRWA και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν έχουν καταφέρει να μεταφέρουν προμήθειες στη Γάζα εδώ και έξι μήνες. Παρ’ όλα αυτά, στις αποθήκες της υπηρεσίας σε Αίγυπτο και Ιορδανία βρίσκονται επαρκείς ποσότητες για περίπου 6.000 φορτηγά, με τρόφιμα που θα επαρκούσαν για τρεις μήνες.

Ήδη από τα μέσα Ιουλίου, η UNRWA είχε προειδοποιήσει ότι το 10% των παιδιών που εξετάστηκαν σε κλινικές της εμφάνιζε σημάδια υποσιτισμού.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η διεθνής πίεση προς το Ισραήλ εντείνεται εξαιτίας της δραματικής ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα, όπου ο πόλεμος συνεχίζεται για 22 μήνες.

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει κηρύξει παράνομη τη δράση της UNRWA, απαγορεύοντας οποιαδήποτε συνεργασία μαζί της. Το Ισραήλ κατηγορεί την υπηρεσία ότι έχει διαβρωθεί από τη Χαμάς, υποστηρίζοντας ότι δώδεκα μέλη της συμμετείχαν στην επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της οργάνωσης στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, που αποτέλεσε την απαρχή του πολέμου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

