Ισραηλινός υπουργός Άμυνας σε στρατιώτες: «Σύντομα θα δείτε τη Γάζα από μέσα»

«Σύντομα θα δείτε τη Γάζα από μέσα» είπε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας μιλώντας σε στρατιώτες σήμερα, αναφερόμενος στην χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Yoav Gallant, είπε σε στρατιώτες που συγκεντρώθηκαν στα σύνορα της Γάζας ότι σύντομα θα δουν το παλαιστινιακό έδαφος «από μέσα», σύμφωνα με το γραφείο του.

«Βλέπετε τη Γάζα τώρα από απόσταση, σύντομα θα τη δείτε από μέσα. Θα έρθει η εντολή» είπε ενισχύοντας την άποψη ότι επίκειται η πολυσυζητημένη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα.

Ο στρατός του Ισραήλ έχει δηλώσει προηγουμένως ότι οι δυνάμεις του αναπτύχθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα, αυξάνοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα για τα επόμενα στάδια του πολέμου, «με έμφαση σε σημαντικές χερσαίες επιχειρήσεις».

Defense Minister Yoav Gallant to troops on the Gaza border: "You now see Gaza from afar, soon you will see it from the inside. The order will come." pic.twitter.com/BwXd6BBAWd