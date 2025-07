Coldplay: Ο CEO της Astronomer ίσως χάσει τη μισή του περιουσία σε περίπτωση διαζυγίου

Μετά το viral βίντεο με την «kiss cam» στη συναυλία των Coldplay, φουντώνουν οι φήμες για διαζύγιο ανάμεσα στον CEO της Astronomer, Andy Byron, και τη σύζυγό του, Megan Kerrigan.

Την Παρασκευή, ξένο δημοσίευμα ανέφερε πως, αν το ζευγάρι προχωρήσει σε διαζύγιο, ο Byron μπορεί να χρειαστεί να πληρώσει ένα τεράστιο ποσό στη διατροφή και τον διακανονισμό – που μπορεί να φτάσει έως και το μισό της περιουσίας του.

Ο Andy Byron, ως CEO της Astronomer, μιας εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης που αποτιμάται σε πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, έχει εκτιμώμενη προσωπική περιουσία περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Daily Mail, αν το ζευγάρι προχωρήσει τελικά σε διαζύγιο, ο Byron μπορεί να χάσει πάνω από 30 εκατομμύρια.

Ο CEO της Astronomer βρέθηκε στο επίκεντρο σχεδόν όλου του κόσμου την Πέμπτη, όταν κυκλοφόρησε βίντεο από συναυλία των Coldplay στο Χιούστον, στο οποίο φαίνεται να αγκαλιάζεται με την επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού της Astronomer.

Αν και κανείς από τους δύο δεν έχει παραδεχτεί κάτι, η σκηνή έμοιαζε με ρομαντική επαφή, και ακόμα και ο τραγουδιστής των Coldplay, Κρις Μάρτιν, σχολίασε ότι «είτε έχουν σχέση, είτε είναι πολύ ντροπαλοί».

Imagine getting caught in 4k cheating on your spouse-with your HR Chief on the kiss cam at a Coldplay concert. 😳😳😳 Andy Bryon & Kristin Cabot didn't just risk their marriages, they turned a secret fling into a viral spectacle & a corporate scandal.

Messy doesn't even cover it pic.twitter.com/FlDpWCE3vw