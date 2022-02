Βρετανία: Η καταιγίδα «Eunice» σαρώνει τη χώρα με ανέμους - ρεκόρ 196 χλμ./ώρα

Ένας νεκρός και δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός μίας καταιγίδας στον Ατλαντικό που έπληξε τη Βρετανία και την Ιρλανδία την Παρασκευή με ανέμους ρεκόρ ταχύτητας έως και 196 χιλιομέτρων την ώρα.

Μεγάλα τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου, μεταξύ των οποίων και το Λονδίνο, τέθηκαν σήμερα υπό μέγιστο μετεωρολογικό συναγερμό, με το στρατό να είναι έτοιμος να αναπτυχθεί προκειμένου να αντιμετωπίσει την καταιγίδα Eunice που άρχισε να πλήττει τη χώρα με εξαιρετικά ισχυρούς ανέμους.

Πολλές πτήσεις ακυρώθηκαν στα αεροδρόμια της πρωτεύουσας. Εκατομμύρια Βρετανοί κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους από τη βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία (Met Office), που εξέδωσε την Πέμπτη κόκκινο συναγερμό --το υψηλότερο επίπεδο-- για τη νοτιοδυτική Αγγλία και τη νότια Ουαλία.

Κάτι σπάνιο, η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε σήμερα το πρωί δεύτερο μέγιστο συναγερμό αυτή τη φορά για το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσας, για πρώτη φορά αφού τέθηκε σε ισχύ αυτό το σύστημα συναγερμού το 2011.

Ο υφυπουργός Ασφάλειας Ντάμιαν Χιντς κάλεσε τους Βρετανούς «να λάβουν τις προφυλάξεις τους και να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος» καθώς οι ριπές ανέμου μπορεί να φθάσουν τα 145 χλμ. την ώρα στις ακτές και έως τα 130 χλμ. την ώρα στην ξηρά.

«Υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή στη διάρκεια τέτοιου είδους μετεωρολογικών γεγονότων», δήλωσε στο Sky News, υπογραμμίζοντας πως ο στρατός είναι έτοιμος να αναπτυχθεί για να αντιμετωπίσει την καταιγίδα που μπορεί να είναι μία από τις μεγαλύτερες των τριών τελευταίων δεκαετιών.

Το απόγευμα προβλέπεται να συγκληθεί επείγουσα διυπουργική σύσκεψη για να συζητήσει την απόκριση στην καταιγίδα.

Η βρετανική υπηρεσία Περιβάλλοντος προειδοποίησε επίσης πως μπορεί να σημειωθούν σημαντικές πλημμύρες και η πλειονότητα των σχολείων στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας είναι κλειστά σήμερα.

Η αεροπορική εταιρία British Airways ακύρωσε «έναν ορισμένο αριθμό πτήσεων» και οι σιδηροδρομικές εταιρείες κάλεσαν τους επιβάτες «να μην ταξιδέψουν», προειδοποιώντας ότι αλλαγές στα δρομολόγια μπορεί να ανακοινωθούν την τελευταία στιγμή.

Το βρετανικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων έκανε επίσης λόγο για «ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο» για ατυχήματα. Στην Ουαλία, διακόπηκε η κυκλοφορία των λεωφορείων και των τρένων.

Thousands of people were left without power following #StormDudley.



The Met Office has now issued red 'danger to life' wind warnings ahead of #StormEunice, which is expected to bring downpours and gusts of up to 90mph in parts of the UK - more here: https://t.co/1FvtGuBFl7 pic.twitter.com/UsZ7SKrL8u