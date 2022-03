Βραζιλία: Πώς μία φωτογραφία άλλαξε τη ζωή οικογένειας ρακοσυλλεκτών - Συγκλονιστική ιστορία

Η εμβληματική φωτογραφία βραζιλιάνου εφήβου που περιεργάζεται χριστουγεννιάτικο δέντρο με φόντο σκουπιδότοπο γεμάτο όρνια προκάλεσε τέτοιο κύμα αλληλεγγύης που η οικογένεια του Γκαμπριέλ Σίλβα μπόρεσε να δει να γίνεται πραγματικότητα το όνειρό της: να αγοράσει σπίτι.

Η φωτογραφία του 13χρονου που απαθανάτισε ο συνεργάτης του Γαλλικού Πρακτορείου Ζουάου Πάουλου Γκιμαράες, τον εικονίζει με το πλαστικό δέντρο στα χέρια, με φόντο σωρούς σκουπιδιών και όρνια, στην Πινιέιρου, στην πολιτεία Μαρανιάου (βορειοανατολικά). Συγκλόνισε ολόκληρη τη Βραζιλία.

Η φωτογραφία, λίγο πριν από τις γιορτές του τέλους της χρονιάς, έγινε σύμβολο της ανέχειας εκατομμυρίων οικογενειών, της μιζέριας που επεκτάθηκε ακόμα περισσότερο στη Βραζιλία εξαιτίας της κρίσης που έφερε η πανδημία του νέου κορωνοϊού.

Viral photo changes lives of Brazil trash-pickers.



The photo by @AFP's Joao Paulo Guimaraes of Gabriel Silva pulling a Christmas tree from a mountain of trash swarmed by vultures, led to a flood of donations from people moved by their struggle to survivehttps://t.co/LibXEvafFE pic.twitter.com/TIRK4zBwFa