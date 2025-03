Βόρεια Μακεδονία: Τρεις εγκαυματίες από τη φονική φωτιά μεταφέρθηκαν στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκαν τρεις εγκαυματίες από την πολύνεκρη τραγωδία, που ξέσπασε τα ξημερώματα σε ντισκοτέκ στην πόλη Κότσανι της Βόρειας Μακεδονίας.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για την τραγωδία στη Βόρεια Μακεδονία ο αριθμός των νεκρών ανέβηκε στους 59, ενώ οι τραυματίες φτάνουν τους 155, μεταξύ αυτών και ανήλικοι μαθητές.

Οι 20 εκ των τραυματιών είναι σε κρίσιμη κατάσταση ενώ εξετάζεται η μεταφορά κάποιων σε νοσοκομεία του εξωτερικού, μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του novamakedonija.com, ήδη μεταφέρθηκαν στη Θεσσαλονίκη τρία άτομα με σοβαρά εγκαύματα, για εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος, ενώ γειτονικές χώρες, όπως η Σερβία, η Ελλάδα και το Ισραήλ, απέστειλαν ιατρική βοήθεια και εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου έχει συλληφθεί, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι η άδεια λειτουργίας του καταστήματος είχε λήξει.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας, ως τώρα έχουν ταυτοποιηθεί οι 35 εκ των 59 νεκρών και εκδόθηκαν τέσσερα εντάλματα σύλληψης για τη φονική φωτιά.

Υπενθυμίζεται πως η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από πυροτέχνημα που πέταξε κάποιος στον αέρα, με συνέπεια να λαμπαδιάσει η οροφή της ντισκοτέκ.

Μάλιστα, η κεντρική εισαγγελική έρευνα εξετάζει το ενδεχόμενο μη τήρησης μέτρων πυρασφάλειας και πιθανή ευθύνη των διοργανωτών της εκδήλωσης.

