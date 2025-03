Βόρεια Μακεδονία: 59 νεκροί και 155 τραυματίες από τη φωτιά στη ντισκοτέκ

Στους 59 ανέρχονται μέχρι τώρα είναι οι νεκροί, από τη φονική φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε ντισκοτέκ στην πόλη Κότσανι της Βόρειας Μακεδονίας.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για την τραγωδία στη Βόρεια Μακεδονία, ο αριθμός των νεκρών ανέβηκε στους 59, ενώ οι τραυματίες φτάνουν τους 155 μεταξύ αυτών και ανήλικοι μαθητές.

Οι 20 εκ των τραυματιών είναι σε κρίσιμη κατάσταση ενώ εξετάζεται μεταφορά κάποιων σε νοσοκομεία του εξωτερικού, ενδεχομένως και στη Θεσσαλονίκη.

🚨#BREAKING: Tragic Blaze at Pulse Nightclub in Kočani, North Macedonia Kills Over 51 and Leaves Numerous Injured as Pyrotechnics Spark Roof Fire, Triggering Deadly Stampede Among 1,500, President Zelensky and Hungary PM Viktor Orbán Send Condolences https://t.co/Ax2cdzvo2p pic.twitter.com/XlHTECC8x5