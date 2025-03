Βόρεια Μακεδονία: Η στιγμή που πιάνει φωτιά η οροφή της ντισκοτέκ

Συνολικά 59 είναι οι νεκροί από την φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε ντισκοτέκ στην πόλη Κότσανι της Βόρειας Μακεδονίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Για την τραγωδία διενεργείται έρευνα και εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης σε βάρος τεσσάρων προσώπων, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Πάντε Τόσκοφκσι.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από πυροτέχνημα που πέταξε κάποιος στον αέρα, με συνέπεια να λαμπαδιάσει η οροφή της ντισκοτέκ. Κάποιοι άλλοι ανέφεραν πως η φωτιά μπορεί να ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα στα εφέ φωτισμού.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που πιάνει φωτιά η οροφή της ντισκοτέκ:

North Macedonia: At least 50 people died in a fire in a disco in Kočani Video: https://t.co/NfIJloWjBO pic.twitter.com/LwCR0I4w6i

O υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Πάντσε Τόσκοφσκι σε επίσημη ανακοίνωσή του ανέφερε πως 51 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά και πάνω από 100 τραυματίστηκαν, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της χώρας. Ο ίδιος ανέφερε πως εξετάζονται τα αίτια της πυρκαγιάς.

🚨#BREAKING: Tragic Blaze at Pulse Nightclub in Kočani, North Macedonia Kills Over 51 and Leaves Numerous Injured as Pyrotechnics Spark Roof Fire, Triggering Deadly Stampede Among 1,500, President Zelensky and Hungary PM Viktor Orbán Send Condolences https://t.co/Ax2cdzvo2p pic.twitter.com/XlHTECC8x5