Βερολίνο: Άνδρας άρχισε να επιτίθεται και να τραυματίζει με μαχαίρι περαστικούς

Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης, στο Βερολίνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι σε συνοικία του Βερολίνου, όταν σύμφωνα με πληροφορίες της Bild ένας άνδρας άρχισε να επιτίθεται με μαχαίρι και να τραυματίζει περαστικούς στον δρόμο.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ωστόσο οι πολίτες κατάφεραν πάνω στην ταραχή και ακινητοποίησαν τον δράστη της επίθεσης. Άμεσα στο σημείο έσπευσε η αστυνομία και προχώρησαν στη σύλληψή του.

🔴Update: Am frühen Abend teilte die Polizei Berlin mit, dass der Mann, der wahllos auf Personen in Berlin-Charlottenburg einstach und zwei schwer verletzte, ein syrischer Staatsbürger war, der in Schweden lebte. https://t.co/T3vd8llGLJ https://t.co/U7LE5A5Gsk pic.twitter.com/N5ukOrZaco