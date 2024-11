Αυστρία: Το ακροδεξιό Κόμμα Ελευθερίας κερδίζει τις εκλογές στη Στυρία

Το ακροδεξιό Κόμμα Ελευθερίας της Αυστρίας κερδίζει, για πρώτη φορά, τις τοπικές εκλογές στο κρατίδιο της Στυρίας, σύμφωνα με μια πρόβλεψη λίγο μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας.

Η νίκη αυτή είναι μια «επίδειξη δύναμης εκ μέρους του FPÖ», στον απόηχο των βουλευτικών εκλογών του Σεπτεμβρίου και ενώ οι συνομιλίες για τη συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασίας χωρίς τη συμμετοχή του συνεχίζονται.

Οι σημερινές εκλογές στη Στυρία, όπου βρίσκεται η δεύτερη πόλη της Αυστρίας, το Γκρατς, έχουν μικρό άμεσο αντίκτυπο σε εθνικό επίπεδο, αλλά αυξάνουν την πίεση στους ηγέτες των κομμάτων που επιχειρούν να συγκροτήσουν έναν τριμερή κυβερνητικό συνασπισμό, για πρώτη φορά από το 1949.

