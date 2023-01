Αυστραλιανό Όπεν: Απαγορεύτηκαν οι σημαίες της Ρωσίας και της Λευκορωσίας

Η αρμόδια αρχή για το τένις στην Αυστραλία ανακοίνωσε ότι οι φίλαθλοι δεν θα επιτρέπεται πλέον να κρατούν τη ρωσική ή τη λευκορωσική σημαία στο χώρο διεξαγωγής του Αυστραλιανού Όπεν.

Η απόφαση έρχεται μετά την «έντονη καταδίκη» του πρέσβη της Ουκρανίας στην Αυστραλία για την εμφάνιση της ρωσικής σημαίας στις κερκίδες του τουρνουά.

Η ρωσική σημαία εθεάθη κατά τη διάρκεια του αγώνα του πρώτου γύρου μεταξύ της Ουκρανής, Κατερίνα Μπάιντι και της Ρωσίδας Καμίλα Ραχίμοβα στη Μελβούρνη.

Η Tennis Australia έγραψε στην ανακοίνωσή της: «Οι σημαίες από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία απαγορεύονται στο χώρο διεξαγωγής του Αυστραλιανού Όπεν. Η αρχική μας πολιτική ήταν ότι οι οπαδοί μπορούσαν να τις κρατούν, αλλά δεν μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για να προκαλέσουν αναστάτωση».

«Η απαγόρευση ισχύει άμεσα. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους παίκτες και τους φιλάθλους μας για να εξασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό περιβάλλον για να απολαύσετε το τένις», συνέχισε η ανακοίνωση.

Η ρωσική πρεσβεία στην Αυστραλία απάντησε στην απαγόρευση, λέγοντας ότι πρόκειται για «άλλο ένα παράδειγμα απαράδεκτης πολιτικοποίησης του αθλητισμού».

❗️The decision to ban 🇷🇺Russian and 🇧🇾Belorussian flags from appearing onsite at the @AustralianOpen is another example of unacceptable politicisation of sports🔗https://t.co/pno9ALImJE pic.twitter.com/wVpY9OCMZF