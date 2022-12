Αυστραλία: Βανδάλισαν αρχαία τέχνη 22.000 ετών σε τοιχώματα σπηλαίου - Ιερή για τους Αβορίγινες

Το σπήλαιο Koonalda σε περιοχή της νότιας Αυστραλίας φιλοξενεί στο εσωτερικό του τέχνη ηλικίας 22.000 χρόνων και αποτελεί ιερό τόπο για τους αυτόχθονες πληθυσμούς.

Η προστατευμένη αυτή σπηλιά που άλλαξε την εικόνα των επιστημόνων για την ιστορία, βανδαλίστηκε με γκράφιτι, με τις κοινότητες των Mirning People συντετριμένες από την απώλεια και τις αρχές να αναζητούν τους δράστες.

«Νωρίτερα αυτό το έτος διαπιστώθηκε πως η σπηλιά είχε παραβιαστεί και μέρος της με ευαίσθητα ανθρώπινα αποτυπώματα βανδαλίστηκε, με το σπήλαιο να έχει χαραχθεί στη μία πλευρά» ανέφερε εκπρόσωπος της τοπικής κυβέρνησης σε δήλωσή του στο CNN.

Οι αυλακώσεις είναι εγκοπές που έχουν χαραχθεί από τα δάχτυλα ανθρώπων της εποχής των παγετώνων στα μαλακά από ασβεστόλιθο τοιχώματα του σπηλαίου.

«Ο βανδαλισμός στο σπήλαιο Koonalda είναι σοκαριστικός και σπαρακτικός. Το σπήλαιο είναι τεράστιας σπουδαιότητας για τους Mirning και οι δεκάδες χιλιάδες της ιστορία του αποτυπώνουν κάποιες από τις πιο πρώιμες ενδείξεις παρουσίας των Αβορίγινων σε αυτό το σημείο της χώρας» ανέφερε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας πως «όταν συλληφθούν οι βάνδαλοι, θα αντιμετωπίσουν τον νόμο στην πλήρη ισχύ του».

