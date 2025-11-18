Ντακότα Τζόνσον σε Γιώργο Λάνθιμο: «Υπάρχουν και άλλες ηθοποιοί εκτός από την Έμα Στόουν»

Μία απρόσμενη «σπόντα» από την Ντακότα Τζόνσον, περίμενε τον Γιώργο Λάνθιμο, κατά τη διάρκεια συζήτησης για την ταινία «Bugonia».

Η Ντακότα Τζόνσον ανέλαβε να συντονίσει μια συζήτηση για τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Bugonia», στο Λος Άντζελες.

Εκεί, η ηθοποιός συνομίλησε μεταξύ άλλων τόσο με τον γνωστό Έλληνα σκηνοθέτη, όσο και με τη «μούσα» του Έμα Στόουν και τον Τζέσι Πλέμονς.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μάλιστα, η Ντακότα Τζόνσον με εμφανώς χιουμοριστική διάθεση, πρότεινε την ίδια για την επόμενη ταινία του σκηνοθέτη.

«Αυτή δε θα είναι μια καλή συνέντευξη. Απλώς θέλω να γνωρίζετε ότι δεν είμαι καλή σε αυτό. Δεν ξέρω γιατί μου ζητήθηκε, αλλά να που είμαστε εδώ», ανέφερε αρχικά η Ντακότα Τζόνσον.

«Γνωρίζεις ότι υπάρχουν και άλλες ηθοποιοί, που είναι πραγματικά ταλαντούχες, ίσως και πολύ κοντά σου;» συνέχισε απευθυνόμενη στον Γιώργο Λάνθιμο, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως Παράλληλα, αποκάλυψε πως έχει δει την ταινία δύο φορές σε διάστημα 24 ωρών.

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter