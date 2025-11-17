Η απίστευτη ιστορία του εργάτη που έμεινε θαμμένος ζωντανός σε φέρετρο για 61 ημέρες παρουσιάζεται σε νέο ντοκιμαντέρ

Η απίστευτη – και για πολλούς ξεχασμένη – ιστορία του Μικ Μίνι, του Ιρλανδού εργάτη που το 1968 έμεινε θαμμένος ζωντανός σε φέρετρο για 61 ημέρες, αναβιώνει μέσα από ένα νέο ντοκιμαντέρ του TG4.

Ο Μίνι, μετανάστης στο Λονδίνο, ήθελε να ξεχωρίσει. Δουλεύοντας σε έργα υποδομής και ζώντας με ελάχιστα χρήματα, αποφάσισε να κυνηγήσει ένα αλλόκοτο «ρεκόρ» που τότε γνώριζε μεγάλη δημοσιότητα: να παραμείνει θαμμένος κάτω από το έδαφος περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον.

Στις 21 Φεβρουαρίου 1968, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Κίλμπερν – την καρδιά της ιρλανδικής κοινότητας στο Λονδίνο – για να δουν το φέρετρο να μεταφέρεται μέσα σε πομπή και να θάβεται σε εργοτάξιο. Ο Μίνι είχε στη διάθεσή του έναν μικρό σωλήνα αέρα και ένα άνοιγμα απ’ όπου του κατέβαζαν τροφή και νερό. Στόχος του: 61 ημέρες κάτω από το χώμα.

Οι πρώτες μέρες ήταν θριαμβευτικές. Ο Ιρλανδός μιλούσε ζωντανά σε τηλεοπτικά δίκτυα μέσω τηλεφώνου που είχε εγκατασταθεί μέσα στη «κάσα». Με τον καιρό όμως, οι ειδήσεις από τον πόλεμο του Βιετνάμ και η δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ απορρόφησαν την προσοχή του κόσμου, και το ενδιαφέρον για το παράτολμο εγχείρημα άρχισε να ξεθωριάζει.

Παρόλα αυτά, ο Μίνι κατάφερε να βγει στην επιφάνεια στις 22 Απριλίου 1968, μέσα σε αποθέωση. «Θα μπορούσα να κάνω άλλα εκατό», είπε στους δημοσιογράφους, φορώντας μαύρα γυαλιά για να προστατεύσει τα μάτια του από το φως.

Ωστόσο, ούτε τα χρήματα ούτε η δόξα που περίμενε ήρθαν ποτέ. Ο άνθρωπος που οργάνωσε το κατόρθωμα, ο Μάικλ “Butty” Sugrue, φέρεται να τον εξαπάτησε, αφήνοντάς τον να επιστρέψει στην Ιρλανδία χωρίς ούτε «τα λεφτά για ένα μπουκάλι γάλα», όπως λέει σήμερα η κόρη του.

Το ρεκόρ του Μίνι δεν αναγνωρίστηκε ποτέ επίσημα από το βιβλίο Γκίνες, ενώ άλλοι «burial artists» αμφισβήτησαν τη διάρκειά του. Ο ίδιος εργάστηκε τελικά στον Δήμο του Κορκ μέχρι τον θάνατό του το 2003.

Στο ντοκιμαντέρ Beo Faoin bhFód, η κόρη του, Μέρι Μίνι, αναπολεί έναν πατέρα που «ήθελε να ζήσει κάτι το εξαιρετικό». «Ήταν ένας απλός εργάτης», λέει, «αλλά εκείνη η στιγμή τον έκανε να νιώσει ότι ήταν κάποιος».

Με πληροφορίες από Guardian