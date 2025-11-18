Cloudflare: Η εταιρεία επικαλείται «ασυνήθιστη υψηλή κίνηση» για το παγκόσμιο μπλακ άουτ

Εκτεταμένη βλάβη παρουσίασαν το πρωί της Τρίτης (18/11) υπηρεσίες της Cloudflare, επηρεάζοντας πλατφόρμες όπως το Χ, το ChatGPT, το Truth Social του Ντόναλντ Τραμπ, το Shopify, το Dropbox, το Coinbase το League of Legends και δεκάδες χιλιάδες ενημερωτικές ιστοσελίδες ανά τον κόσμο.

Η Cloudflare, μία από τις πιο μεγαλύτερες εταιρείες κυβερνοασφάλειας και υποδομών του διαδικτύου, ανακοίνωσε ότι πριν από το blackout εντοπίστηκε «απότομη και ασυνήθιστη αύξηση κίνησης», χωρίς όμως να είναι ακόμη γνωστό τι την προκάλεσε. «Δεν γνωρίζουμε ακόμη την αιτία», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, τονίζοντας πως «όλα τα τμήματα είναι επί ποδός για να διασφαλίσουν ότι η κίνηση εξυπηρετείται χωρίς σφάλματα».

Λίγο μετά τις 09:40 το πρωί (ώρα ΗΠΑ), η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί: «Έχουμε βρει λύση και θεωρούμε ότι το περιστατικό έχει λήξει» σημείωσε σχετικά στην ίδια ενημέρωση.

Cloudflare: Τι σημαίνει αυτή η διακοπή για το διαδίκτυο

Ειδικοί, αναφερόμενοι στη βλάβη που εμφάνισε η Cloudflare, σημειώνουν ότι όταν ένας μόνο «κομβικός» πάροχος έχει πρόβλημα, το αποτέλεσμα μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές διακοπές σε δεκάδες υπηρεσίες, από κοινωνικά δίκτυα μέχρι ηλεκτρονικές πληρωμές.

«Η σημερινή διακοπή δείχνει πόσο ευάλωτη έχει γίνει η ψηφιακή οικονομία» δήλωσε ο Fadl Mantash, επικεφαλής κυβερνοασφάλειας στην Tribe Payments. «Όταν καταρρεύσει ένας upstream πάροχος, το πρόβλημα εξαπλώνεται παντού».

Η διακοπή της Cloudflare έρχεται έναν μήνα μετά την αντίστοιχη βλάβη στη Microsoft, που είχε αφήσει εκτός λειτουργίας το Azure, το Office 365 και το Minecraft λόγω λάθους διαμόρφωσης. Τον Οκτώβριο, αντίστοιχο blackout είχε καταγράψει και η Amazon Web Services, προκαλώντας παύση λειτουργίας σε υπηρεσίες streaming, social media, gaming και πλατφόρμες delivery.

Η έρευνα για τα αίτια της σημερινής βλάβης παραμένει σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από Associated Press