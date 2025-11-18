ΕΛΛΑΔΑ
Μοναστηράκι: Παιδί καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο στην αγκαλιά της μητέρας του

Το περιστατικό στο Μοναστηράκι έχει ήδη φτάσει σε υπηρεσίες του μετρό

Ανήλικος με ηλεκτρονικό τσιγάρο στο Μοναστηράκι
Αναστάτωση και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που καταγράφηκε στον σταθμό του μετρό «Μοναστηράκι», όπου ένα παιδί περίπου 5 ετών εμφανίζεται να καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο ενώ βρίσκεται στην αγκαλιά της μητέρας του.

Το περιστατικό, που βιντεοσκοπήθηκε από διερχόμενο πολίτη, δείχνει το παιδί να χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό τσιγάρο χωρίς καμία αντίδραση από τη μητέρα, η οποία συνεχίζει να περπατά ατάραχη. Η εικόνα έχει προκαλέσει οργή στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς να ζητούν παρέμβαση των αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο το κάπνισμα όσο και το άτμισμα στους χώρους του μετρό απαγορεύονται αυστηρά και επιβάλλονται πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν τη νομοθεσία.

Το περιστατικό έχει ήδη φτάσει σε υπηρεσίες του μετρό, με τις αρχές να εξετάζουν τα επόμενα βήματα.

