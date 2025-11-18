Στον Λευκό Οίκο ο Κριστιάνο Ρονάλντο την ημέρα της κρίσιμης συνάντησης Τραμπ – Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αναμένεται να βρεθεί στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, την ίδια ημέρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί στο Οβάλ Γραφείο τον διάδοχο του σαουδαραβικού θρόνου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές με γνώση των σχεδίων, που μίλησαν στο The Athletic.

Ο Ρονάλντο, ίσως το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, είναι σήμερα το «πρόσωπο» της Saudi Pro League, αγονιζόμενος στην Αλ Νασρ. Πρόκειται για έναν από τους συλλόγους οι οποίοι χρηματοδοτούνται από κρατικό επενδυτικό ταμείο PIF, επιτρέποντας τους να επενδύσουν δισεκατομμύρια για να προσελκύσουν κορυφαίους ποδοσφαιριστές.

Η παρουσία του συνδέεται με μια σημαντική διπλωματική στιγμή, καθώς ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν επιστρέφει στις ΗΠΑ για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια. Στο διάστημα αυτό, ο Σαουδάραβας ηγέτης είχε περιθωριοποιηθεί διεθνώς μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, την οποία, σύμφωνα με έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, φέρεται να ενέκρινε. Ο ίδιος διαχρονικά αρνείται τις κατηγορίες.

Στη συνάντηση Τραμπ–MBS αναμένεται να συζητηθούν και οι συμφωνίες του Αβραάμ, οι περιφερειακές συμμαχίες και οι διμερείς επενδύσεις. Εκπρόσωποι του Ρονάλντο δεν απάντησαν σε αιτήματα σχολιασμού από το The Athletic. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν, ο Ρονάλντο είχε χαρακτηρίσει τον MBS «το αφεντικό μας».

Πρώτη δημόσια παρουσία του Ρονάλντο στις ΗΠΑ μετά από σχεδόν 12 χρόνια

Για τον Ρονάλντο, η εμφάνιση στην Ουάσινγκτον σηματοδοτεί την πρώτη του υψηλού προφίλ παρουσία στις ΗΠΑ μετά από περίπου μια δεκαετία. Τελευταία φορά αγωνίστηκε επί αμερικανικού εδάφους στις 2 Αυγούστου 2014, σε φιλική αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπροστά σε 109.318 θεατές στο Michigan Stadium.

Η απουσία του από τις ΗΠΑ έγινε πιο έντονη μετά το 2017, όταν η Der Spiegel δημοσίευσε ότι μια γυναίκα είχε καταθέσει καταγγελία εναντίον του για σεξουαλική επίθεση το 2009. Ο Ρονάλντο αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς και δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Έκτοτε δεν έχει φωτογραφηθεί δημοσίως στις ΗΠΑ, ούτε συμμετείχε σε περιοδείες προετοιμασίας με τις ομάδες του.

Με πληροφορίες από The Athletic