Ο επικεφαλής της Google προειδοποιεί για «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη

Ο Σουντάρ Πιτσάι δήλωσε ότι επικρατεί ένα μείγμα «ορθολογισμού και παραλογισμού» γύρω από την τρέχουσα επενδυτική έκρηξη στον τομέα της AI

Φωτ: EPA, αρχείου
Ο επικεφαλής της Alphabet, μητρικής της Google, Σουντάρ Πιτσάι, προειδοποιεί ότι καμία εταιρεία, ούτε καν οι τεχνολογικοί κολοσσοί,  δεν θα μείνει ανεπηρέαστη σε περίπτωση που «σκάσει» η φούσκα που διαμορφώνεται γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Μιλώντας αποκλειστικά στο BBC, ο CEO της Google σημειώνει ότι η τρέχουσα επενδυτική έκρηξη δημιουργεί ένα μείγμα «ορθολογισμού και παραλογισμού», που θυμίζει προηγούμενους κύκλους υπεραισιοδοξίας στη Silicon Valley.

Οι αποτιμήσεις των εταιρειών AI έχουν εκτοξευθεί, ενώ αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για φαινόμενα ανάλογα με την dot-com φούσκα της δεκαετίας του ’90. Ερωτηθείς αν η Google θα άντεχε ένα τέτοιο σοκ, ο Πιτσάι υπήρξε κατηγορηματικός: «Καμία εταιρεία δεν θα μείνει αλώβητη, ούτε εμείς».

Η τιμή της μετοχής της Alphabet έχει σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε επτά μήνες, οδηγώντας την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στα 3,5 τρισ. δολάρια. Οι επενδυτές θεωρούν ότι η εταιρεία βρίσκεται σε καλή θέση απέναντι στον ανταγωνισμό που προέρχεται από την OpenAI, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει δικούς της επεξεργαστές για εφαρμογές AI,  μια αγορά όπου κυριαρχεί η Nvidia με αποτίμηση 5 τρισ. δολαρίων.

Παράλληλα, το σύνολο των ιδιωτικών αποτιμήσεων και των συναλλαγών που έχουν στηθεί γύρω από την OpenAI υπολογίζεται σε 1,4 τρισ. δολάρια, γεγονός που ανησυχεί αναλυτές, καθώς τα πραγματικά έσοδα της εταιρείας παραμένουν μικρά. Πολλοί οικονομολόγοι βλέπουν αναλογίες με τη φούσκα των dot-com στα τέλη της δεκαετίας του ’90, όταν οι υπερβολικές αποτιμήσεις κατέρρευσαν μόλις οι εξωπραγματικές προσδοκίες διαψεύστηκαν.

Ο Πιτσάι συμφωνεί ότι οι επενδυτικοί κύκλοι συχνά «ξεφεύγουν». Υπενθύμισε μάλιστα τον όρο «irrational exuberance» που είχε χρησιμοποιήσει ο τότε διοικητής της Fed, Άλαν Γκρίνσπαν, το 1996. «Υπήρξε υπερβολή στην εποχή του Διαδικτύου, αλλά κανείς σήμερα δεν αμφισβητεί ότι επρόκειτο για μια βαθιά τεχνολογική τομή. Το ίδιο περιμένω και από την τεχνητή νοημοσύνη», ανέφερε.

Πιτσάι: Η Google μπορεί να απορροφήσει τις αναταράξεις της αγοράς 

Ο CEO της Google υποστήριξε ότι η Alphabet διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα χάρη στο «πλήρες πακέτο» τεχνολογιών της: από ιδιόκτητους επεξεργαστές και τις τεράστιες βιβλιοθήκες δεδομένων του YouTube, έως τα μοντέλα AI και την ερευνητική της υποδομή. Το εύρος αυτό, είπε, επιτρέπει στον όμιλο να απορροφά πιο εύκολα πιθανές αναταράξεις στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης.

Στη συνέντευξη εξέτασε ακόμη ζητήματα όπως η ενεργειακή κατανάλωση των συστημάτων AI, η αξιοπιστία των μοντέλων της Google, οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και οι κλιματικές δεσμεύσεις της εταιρείας.

Η Alphabet ενισχύει αισθητά την παρουσία της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τον Σεπτέμβριο ανακοίνωσε επενδύσεις 5 δισ. λιρών σε υποδομές και έρευνα AI για τα επόμενα δύο χρόνια. Σύμφωνα με τον Πιτσάι, η χώρα θα φιλοξενήσει «ερευνητική δουλειά αιχμής», ιδιαίτερα μέσω της DeepMind στο Λονδίνο.

Για πρώτη φορά, εξέφρασε δημόσια την πρόθεση η Google να αρχίσει να εκπαιδεύει τα μοντέλα της και στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια εξέλιξη που η βρετανική κυβέρνηση θεωρεί κρίσιμη για τη φιλοδοξία της να καταστεί η «τρίτη υπερδύναμη της AI» μετά τις ΗΠΑ και την Κίνα. «Δεσμευόμαστε για ουσιαστικές επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο», τόνισε.

Η «ενεργοβόρα» τεχνητή νοημοσύνη και οι κλιματικοί στόχοι

Ο Πιτσάι προειδοποίησε ότι οι ενεργειακές ανάγκες της AI είναι «ήδη τεράστιες». Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εκτιμά ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης κατανάλωσαν πέρυσι περίπου το 1,5% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας, ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια.

«Χρειάζεται δράση, στο Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού», είπε, τονίζοντας την ανάγκη για νέες ενεργειακές επενδύσεις και ενίσχυση των δικτύων. «Δεν θέλεις μια οικονομία που περιορίζεται λόγω έλλειψης ενέργειας — αυτό θα έχει συνέπειες».

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι οι αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις καθυστερούν την πορεία της Alphabet προς τον στόχο μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών έως το 2030. «Η πρόοδος δεν θα κινηθεί με τον ρυθμό που περιμέναμε», παραδέχθηκε, «αλλά ο στόχος για το 2030 παραμένει».

Ο Πιτσάι χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη «την πιο βαθιά τεχνολογία που έχει δημιουργήσει ποτέ η ανθρωπότητα», σημειώνοντας ότι θα προκαλέσει ισχυρές κοινωνικές αναταράξεις αλλά και νέες ευκαιρίες. «Θα αλλάξει και θα μετασχηματίσει επαγγέλματα· ο κόσμος θα πρέπει να προσαρμοστεί», είπε. Όσοι υιοθετήσουν τα νέα εργαλεία, πρόσθεσε, «θα τα πάνε καλύτερα».

«Δεν έχει σημασία αν είσαι δάσκαλος ή γιατρός· αυτοί οι ρόλοι θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Αλλά όσοι μάθουν να χρησιμοποιούν τις νέες δυνατότητες της AI, θα ξεχωρίσουν».

Με πληροφορίες από BBC 

