Η Ιταλία έχει πρόβλημα με τις γυναικοκτονίες και η Μελόνι αγνοείται

Συνεχή είναι τα περιστατικά γυναικοκτονιών που καταγράφονται στην Ιταλία, με τελευταία την υπόθεση της 29χρονης Pamela Genini, μοντέλου, επιχειρηματία και ανερχόμενης influencer που είχε καταφέρει να ξεχωρίσει σε μια αγορά σκληρή για τους νέους εργαζόμενους.

Η Genini, επιτυχημένη μεσίτρια και δημιουργός σειράς μαγιό, βρέθηκε δολοφονημένη μέσα στο ίδιο της το σπίτι στο Μιλάνο.

Στα μέσα Οκτωβρίου, ο 52χρονος πρώην σύντροφός της, Gianluca Soncin, φέρεται να εισέβαλε στο διαμέρισμά της και να τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου. Η αστυνομία τη βρήκε νεκρή στο μπαλκόνι, με τον Soncin δίπλα της. Ο ίδιος κρατείται σε απομόνωση και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παρενόχληση και προμελέτη, ενώ, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, δεν έχει δώσει καμία εξήγηση για το τι συνέβη.

Η Genini ήταν η 72η γυναικοκτονία που κατέγραψε η οργάνωση Non Una Di Meno για το 2025. Λίγο μετά, άλλες τέσσερις γυναίκες, ανάμεσά τους η 62χρονη Luciana Ronchi και η 80χρονη Vanda Venditti, δολοφονήθηκαν από συντρόφους ή πρώην συντρόφους. Έξι ακόμη υποθέσεις βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Το 2024 είχαν καταγραφεί 116 γυναικοκτονίες, αριθμός που παραμένει ελάχιστα μειωμένος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, δείχνοντας ότι η χώρα παλεύει εδώ και δεκαετίες με το ίδιο μοτίβο.

Η Ιταλία απέκτησε την πρώτη της γυναίκα πρωθυπουργό το 2022, όταν η Τζόρτζια Μελόνι ανέλαβε την εξουσία. Ωστόσο, επικριτές της θεωρούν ότι δεν έχει κάνει αρκετά για την προστασία των γυναικών ή για την αντιμετώπιση της εργασιακής ανισότητας.

Η κυβέρνησή της πέρασε νόμο που αυστηροποιεί τις ποινές για ενδοοικογενειακή βία και παρακολούθηση, όμως πολλοί θεωρούν ότι τα μέτρα δεν αγγίζουν την πρόληψη. Αντιδράσεις προκαλεί και η διατήρηση της απαγόρευσης της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία, παρότι διεθνείς οργανισμοί τη θεωρούν κρίσιμο εργαλείο κατά της έμφυλης βίας.

Αντιπολιτευόμενοι πολιτικοί μιλούν για «επιστροφή στον Μεσαίωνα», ενώ η Μελόνι απορρίπτει την κριτική ως «fake news» και προβάλει τις πολιτικές στήριξης οικογενειών και γονεϊκών δικαιωμάτων.

Η οικονομική και κοινωνική πίεση στις νέες Ιταλίδες

Πέρα από τη βία, οι γυναίκες στην Ιταλία αντιμετωπίζουν ένα περιβάλλον που παραμένει έντονα ανισόρροπο. Το ποσοστό γεννήσεων έχει πέσει στο ιστορικό χαμηλό του 1,13, ενώ οι μισθολογικές ανισότητες φτάνουν έως και το 40%.

Η 32χρονη Αριάνα Ρίτσι, διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού, περιγράφει στο CNN την κατάσταση: παρότι εργαζόμενη και με σπουδές στο Bocconi, ζει ακόμη σε φοιτητικό διαμέρισμα λόγω υψηλών εξόδων και ανασφάλειας. Οι προσωρινές συμβάσεις, που επιλέγονται συχνά για να αποφεύγεται η άδεια μητρότητας, κρατούν χιλιάδες γυναίκες μακριά από μόνιμη εργασία και προοπτικές δημιουργίας οικογένειας.

«Τι κίνητρο έχω για να κάνω παιδιά με τέτοιες συνθήκες;» λέει. «Περίμενα ότι μια γυναίκα ηγέτης θα αναγνώριζε αυτή τη δυσκολία. Αντί γι’ αυτό βλέπω μια κυβέρνηση που κοιτάζει περισσότερο προς τα έξω παρά προς εμάς».

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι χωρίς σοβαρή επένδυση στην πρόληψη της έμφυλης βίας, στην εκπαίδευση, στη στήριξη των οικογενειών και στη μόνιμη απασχόληση, τα περιστατικά γυναικοκτονιών δεν θα μειωθούν.

Η Ιταλία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι: ανάμεσα στην παράδοση και την κοινωνική εξέλιξη, ανάμεσα στο πατριαρχικό παρελθόν και στις ανάγκες μιας νέας γενιάς που προσπαθεί να χτίσει ένα μέλλον με ασφάλεια, ισότητα και αξιοπρέπεια.

Με πληροφορίες από CNN