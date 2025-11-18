O νέος νόμος στη Σλοβενία αντιμετωπίζει την κοινότητα των Ρομά ως «απειλή»

Η κυβέρνηση της Σλοβενίας βρίσκεται στο στόχαστρο έντονης κριτικής μετά την έγκριση νόμου που επιτρέπει στην Αστυνομία να πραγματοποιεί εφόδους, να εισέρχεται σε κατοικίες χωρίς δικαστική εντολή και να χρησιμοποιεί μέσα παρακολούθησης, όπως drones και συστήματα αναγνώρισης πινακίδων, σε περιοχές που θα ορίζονται ως «ζώνες αυξημένου κινδύνου».

Οι επικριτές προειδοποιούν ότι η εφαρμογή του μέτρου «στοχοποιεί ουσιαστικά ολόκληρη τη μειονότητα των Ρομά».

Το κοινοβούλιο ψήφισε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας τον αποκαλούμενο «νόμο Σούταρ», που πήρε το όνομά του από τον Αλές Σούταρ —ο οποίος σκοτώθηκε πρόσφατα σε συμπλοκή με έναν 21χρονο Ρομά έξω από το κλαμπ LokalPatriot στο Νόβο Μέστο. Το περιστατικό πυροδότησε μαζικές διαδηλώσεις, αυξημένη παρουσία Αστυνομίας στις γειτονιές Ρομά και την παραίτηση δύο υπουργών.

Ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Γκόλομπ υποστήριξε ότι τα μέτρα «δεν στοχεύουν καμία συγκεκριμένη εθνοτική ομάδα αλλά το ίδιο το έγκλημα». Παρ’ όλα αυτά, οργανώσεις Ρομά και ακτιβιστές απαντούν ότι ο νόμος «βάζει στο στόχαστρο μια ολόκληρη κοινότητα» και δημιουργεί συνθήκες συστημικής διάκρισης.

Οι «ζώνες κινδύνου»

Το νομοσχέδιο, που είχε κατατεθεί μόλις δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο του Σούταρ, τροποποιήθηκε πριν την τελική ψηφοφορία, διατηρώντας τις πιο αμφιλεγόμενες διατάξεις του. Οι «ζώνες κινδύνου» θα ορίζονται από την ηγεσία της Αστυνομίας βάσει δικής της αξιολόγησης ασφαλείας, χωρίς εμπλοκή δικαστικών αρχών.

Ο Μενσούρ Χαλίτι, αντιπρόεδρος του Roma Foundation for Europe, χαρακτήρισε το νομοθέτημα «βαθιά διακριτικό» και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει άμεσα τη συμβατότητά του με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. «Η Σλοβενία μετατρέπει ολόκληρες γειτονιές σε ζώνες ασφαλείας και τους κατοίκους τους σε κατηγορίες υπό επιτήρηση. Είναι ένα επικίνδυνο προηγούμενο για την ίδια την Ευρώπη», προειδοποίησε.

Παρά τις αντιδράσεις -με την αντιπολίτευση να μποϊκοτάρει τη συζήτηση χαρακτηρίζοντας το νομοθέτημα «κατασταλτικό», η κοινή γνώμη στη Σλοβενία φαίνεται να το στηρίζει. Δημοσκόπηση της Mediana για τη δημόσια τηλεόραση έδειξε ότι πάνω από το 60% των πολιτών συμφωνεί με την κυβερνητική απάντηση.

Η ψήφιση του νόμου έρχεται λίγους μήνες πριν τις εθνικές εκλογές του Μαρτίου, όπου το κυβερνών κόμμα του Γκόλομπ αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις από το δεξιό-εθνικιστικό Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα του Γιάνεζ Γιάνσα.

