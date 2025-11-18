Νέος Κόσμος: Βίντεο - ντοκουμέντο από τα λεπτά πριν τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 58χρονου

Ο άνδρας που ομολόγησε ότι γρονθοκόπησε τον 58χρονο στον Νέο Κόσμο, παρουσίασε τη δική του εκδοχή στις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Mega, υπάρχουν αναφορές ότι προηγήθηκε καβγάς στον δρόμο ανάμεσά τους. Ο 29χρονος καταδίωξε για μερικά λεπτά τον οδηγό και μετά επέστρεψε στο γυμναστήριο όπου ήταν νωρίτερα. Γυμνάστηκε για 15 λεπτά και όταν βγήκε εκτός του γυμναστηρίου, ο 58χρονος είχε πάει ήδη στο σημείο για να κλείσει τη φυγή της μοτοσικλέτας από εκεί που ήταν σταθμευμένη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 29χρονος υποστηρίζει, ότι ο 58χρονος του έριξε σπρέι πιπεριού και έφυγε από το σημείο.

Ακολούθησε νέα καταδίωξη με αποτέλεσμα ο 29χρονος να ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου τον οδηγό. Αναμένεται εξέταση βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις και πιθανότατα να επιβεβαιωθούν ή να απορριφθούν οι ισχυρισμοί του 29χρονου.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο ΕΡΤnews, ότι: «Πέρασαν.. σαν καταδίωξη ήταν... Πέρασε δηλαδή το αυτοκίνητο με μηχανές από πίσω, ούτε προσοχή σε Stop, ούτε τίποτα».

Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη, μετά την παρεξήγηση που προηγήθηκε, δείχνει το λευκό αυτοκίνητο να προπορεύεται και δύο μηχανές να το ακολουθούν. Ο οδηγός προσπαθεί να ξεφύγει από τα άτομα που τον καταδιώκουν, αλλά βρέθηκε σε αδιέξοδο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ο ξυλοδαρμός του, που του προκάλεσε σοβαρές κακώσεις και τελικά του στοίχισαν τη ζωή.