Χιλιάδες ευρώ για χτένισμα, μακιγιάζ και φωτογράφους δαπανά ο Φρίντριχ Μερτς

Όλα τα υπουργεία στη Γερμανία έχουν δαπανήσει 58.738 ευρώ για μακιγιέρ και κομμωτές - Η απάντηση του πρωθυπουργικού γραφείου του Φρίντριχ Μερτς στην ακροδεξιά «Εναλλακτική για τη Γερμανία»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: EPA
Το πρωθυπουργικό γραφείο του Φρίντριχ Μερτς παραδέχθηκε στο πλαίσιο κοινοβουλευτικής ερώτησης που έθεσε η ακροδεξιά «Εναλλακτική για τη Γερμανία», πως δαπανά «χιλιάδες ευρώ για την εμφάνιση του Γερμανού καγκελάριου».

Μάλιστα, το γραφείο του Φρίντριχ Μερτς ανέφερε πως ακόμη περισσότερα έχει ξοδέψει το υπουργείο Οικονομίας για την Κατερίνα Ράιχε, την ώρα που πολλοί αξιωματούχοι «επενδύουν» σε φωτογράφους.

Όπως μετέδωσαν τα περιοδικά Der Spiegel και Stern, ο καγκελάριος έχει χρεώσει για αισθητικούς, μακιγιέρ και κομμωτές 12.501 ευρώ από την ανάληψη των καθηκόντων του τον περασμένο Μάιο έως και τον Αύγουστο. Περισσότερα όμως από τον κ. Μερτς ξοδεύει η ομοσπονδιακή υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε, η οποία από τις 6 Μαΐου έως τις 4 Αυγούστου δαπάνησε 19.264 ευρώ για την προσωπική της φροντίδα.

Φρίντριχ Μερτς: Πάνω από 50.000 ευρώ τα έξοδα για μακιγιέρ

Από αυτά, τα 8.324 αφορούν έξοδα ταξιδιού για τον μακιγιέρ της, ο οποίος συνόδευε την κυρία Ράιχε στα ταξίδια της. Συνολικά, όλα τα υπουργεία ξόδεψαν 58.738 ευρώ για μακιγιέρ και κομμωτές κατά τους τέσσερις πρώτους μήνες της θητείας της νέας κυβέρνησης.

Οι υψηλότερες δαπάνες για φωτογράφο καταγράφονται στο υπουργείο Οικονομικών, με περισσότερα από 33.700 ευρώ. Ο υπουργός Εξωτερικών δαπανά 19.000 για φωτογράφο ενώ όλα τα υπουργεία μαζί έφθασαν τα 172.608 ευρώ. Ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ σε κρατιδιακό επίπεδο έχει δεκαπλασιάσει τις δαπάνες για φωτογράφους σε σχέση με τον προκάτοχό του, Χορστ Ζεεχόφερ. Μόνο για το 2022 ξόδεψε 180.000 ευρώ.

Κατά το παρελθόν, «πρωταθλήτρια» στα έξοδα προσωπικής φροντίδας είχε αναδειχθεί η πρώην υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, η οποία π.χ. το 2022 χρέωσε το δημόσιο ταμείο με 136.500 ευρώ προκειμένου να έχει μαζί στα ταξίδια της την προσωπική μακιγιέζ της. «Όταν εμφανίζεσαι στην τηλεόραση, πρέπει να φοράς μακιγιάζ λόγω των ισχυρών προβολέων. Διαφορετικά, μοιάζεις με νεκροθάφτη, επειδή είσαι εντελώς γκρίζος», είχε δηλώσει τότε η πρώην υπουργός.

Με πληροφορίες από Der Spiegel, Stern

