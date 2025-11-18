Eminem: Μηνύει αυστραλιανή εταιρεία με είδη παραλίας - Ο λόγος

Τις νομικές διαδικασίες κατά της αυστραλιανής μάρκας με είδη παραλίας «Swim Shady» έχει κινήσει ο θρύλος της hip hop, Eminem.

Ο Eminem ισχυρίζεται ότι η επωνυμία της είναι πολύ κοντά σε αυτό του κατοχυρωμένου εμπορικού σήματος του alter ego του, «Slim Shady».

Ο ράπερ γεννημένος ως Marshall B Mathers III, κατέθεσε αίτηση ακύρωσης του αμερικανικού εμπορικού σήματος της «Swim Shady», λίγες ημέρες αφότου αυτό χορηγήθηκε από το Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών (USPTO) τον Σεπτέμβριο.

Στην αίτηση του προς το USPTO υποστηρίζει, ότι η συγκεκριμένη επωνυμία μπορεί να προκαλέσει σύγχυση ενώ αφήνει την ψευδή εντύπωση ότι έχει σχέση με την εταιρεία με έδρα το Σίδνεϊ, η οποία διαθέτει ομπρέλες για προστασία από τον ήλιο, τσάντες, πετσέτες και ρούχα για την παραλία.

Eπιπλέον, η νομική διαμάχη έχει επεκταθεί και στην Αυστραλία.

Ο Eminem υποστηρίζει ότι η εταιρεία, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, παραβίασε τα δικαιώματα του εμπορικού του σήματος στη χώρα.

Τι απαντά η εταιρεία στον Eminem

«Η Swim Shady είναι μια αυστραλιανή εταιρεία που δημιουργήθηκε με σκοπό να προστατέψει τους ανθρώπους από τον έντονο ήλιο της χώρας», ανέφερε ο ιδιοκτήτης της, Τζέρεμι Σκοτ (Jeremy Scott) σε κοινή του δήλωση με τη συνεργάτιδά του, Ελίζαμπεθ Άφρακοφ στον Guardian Australia.

«Θα υπερασπιστούμε την πολύτιμη πνευματική μας ιδιοκτησία. Δεδομένου ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν προτιθέμεθα προς το παρόν να κάνουμε περαιτέρω δηλώσεις», συμπλήρωσαν.

Πριν από την έναρξη λειτουργίας της «Swim Shady», ο Eminem κατείχε τα εμπορικά σήματα «Shady» και «Shady Limited» στην Αυστραλία, αλλά όχι το επίμαχο «Slim Shady» για το οποίο κατέθεσε αίτηση τον Ιανουάριο του 2025.