ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Eminem: Μηνύει αυστραλιανή εταιρεία με είδη παραλίας - Ο λόγος

Τι απαντά στον ράπερ η εταιρεία που ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους

LifO Newsroom
LifO Newsroom
EMINEM ΜΗΝΥΣΗ Facebook Twitter
Φωτ.: EPA
0

Τις νομικές διαδικασίες κατά της αυστραλιανής μάρκας με είδη παραλίας «Swim Shady» έχει κινήσει ο θρύλος της hip hop, Eminem.

Ο Eminem ισχυρίζεται ότι η επωνυμία της είναι πολύ κοντά σε αυτό του κατοχυρωμένου εμπορικού σήματος του alter ego του, «Slim Shady».

Ο ράπερ γεννημένος ως Marshall B Mathers III, κατέθεσε αίτηση ακύρωσης του αμερικανικού εμπορικού σήματος της «Swim Shady», λίγες ημέρες αφότου αυτό χορηγήθηκε από το Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών (USPTO) τον Σεπτέμβριο.

Στην αίτηση του προς το USPTO υποστηρίζει, ότι η συγκεκριμένη επωνυμία μπορεί να προκαλέσει σύγχυση ενώ αφήνει την ψευδή εντύπωση ότι έχει σχέση με την εταιρεία με έδρα το Σίδνεϊ, η οποία διαθέτει ομπρέλες για προστασία από τον ήλιο, τσάντες, πετσέτες και ρούχα για την παραλία.

Eπιπλέον, η νομική διαμάχη έχει επεκταθεί και στην Αυστραλία.

Ο Eminem υποστηρίζει ότι η εταιρεία, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, παραβίασε τα δικαιώματα του εμπορικού του σήματος στη χώρα.

Τι απαντά η εταιρεία στον Eminem

«Η Swim Shady είναι μια αυστραλιανή εταιρεία που δημιουργήθηκε με σκοπό να προστατέψει τους ανθρώπους από τον έντονο ήλιο της χώρας», ανέφερε ο ιδιοκτήτης της, Τζέρεμι Σκοτ (Jeremy Scott) σε κοινή του δήλωση με τη συνεργάτιδά του, Ελίζαμπεθ Άφρακοφ στον Guardian Australia.

«Θα υπερασπιστούμε την πολύτιμη πνευματική μας ιδιοκτησία. Δεδομένου ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν προτιθέμεθα προς το παρόν να κάνουμε περαιτέρω δηλώσεις», συμπλήρωσαν.

Πριν από την έναρξη λειτουργίας της «Swim Shady», ο Eminem κατείχε τα εμπορικά σήματα «Shady» και «Shady Limited» στην Αυστραλία, αλλά όχι το επίμαχο «Slim Shady» για το οποίο κατέθεσε αίτηση τον Ιανουάριο του 2025.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού: Χιλιάδες παιδιά στη Γάζα παγιδευμένα σε μια ατελείωτη λίστα αναμονής για ζωή

Διεθνή / Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού: Χιλιάδες παιδιά στη Γάζα παγιδευμένα σε μια ατελείωτη λίστα αναμονής για ζωή

Το αδιέξοδο αποδίδεται τόσο στους περιορισμούς των ισραηλινών αρχών, που ελέγχουν απόλυτα τις άδειες εξόδου και μπλοκάρουν ιατρικές μεταφορές, όσο και στην απροθυμία πολλών κρατών να δεχθούν ασθενείς
LIFO NEWSROOM
Ντόναλντ Τραμπ: Υπέγραψε νομοσχέδιο που υποχρεώνει την αποκάλυψη περισσότερων εγγράφων για τον Έπσταϊν

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Υπέγραψε νομοσχέδιο που υποχρεώνει την αποκάλυψη περισσότερων εγγράφων για τον Έπσταϊν

«Ίσως η αλήθεια για αυτούς τους Δημοκρατικούς και τις σχέσεις τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν να αποκαλυφθεί σύντομα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Truth Social
LIFO NEWSROOM
Γάζα: «Κοιτάξτε μας με έλεος» - Η δραματική έκκληση των Παλαιστινίων υπό τον φόβο του επερχόμενου σκληρού χειμώνα

Διεθνή / Γάζα: «Κοιτάξτε μας με έλεος» - Η δραματική έκκληση των Παλαιστινίων υπό τον φόβο του επερχόμενου σκληρού χειμώνα

Πάνω από 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι στη Γάζα, παρότι επέζησαν του διετούς πολέμου, εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ανθρωπιστική κρίση
LIFO NEWSROOM
Ο Λευκός Οίκος υπερασπίζεται το «Quiet piggy» του Τραμπ σε δημοσιογράφο: «Ό,τι δίνεις, παίρνεις»

Διεθνή / «Ό,τι δίνεις, παίρνεις»: Ο Λευκός Οίκος υπερασπίζεται το «Quiet piggy» του Τραμπ σε δημοσιογράφο

Όταν η δημοσιογράφος Κάθριν Λούσι ρώτησε τον Τραμπ για τα λεγόμενα αρχεία Έπσταϊν, εκείνος τη διέκοψε απότομα, δείχνοντάς την με το δάχτυλο και λέγοντας: «Quiet — quiet, piggy»
LIFO NEWSROOM
 
 