Πέθαναν με υποβοηθούμενη αυτοκτονία οι αδελφές Κέσλερ – Το θρυλικό δίδυμο της ιταλικής τηλεόρασης έφυγε μαζί

Οι Άλις και Έλεν Κέσλερ, οι εμβληματικές δίδυμες που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στην ιταλική τηλεόραση και έγιναν γνωστές ως «τα εθνικά πόδια», πέθαναν την ίδια ημέρα μέσω υποβοηθούμενης αυτοκτονίας στο Γκρούνβαλντ, κοντά στο Μόναχο.

Οι δύο αδελφές είχαν εκφράσει εδώ και καιρό την επιθυμία τους να φύγουν μαζί από τη ζωή. «Η σκέψη ότι η μία θα έμενε πίσω ήταν αβάσταχτη», είχαν δηλώσει στα 88α γενέθλιά τους. Σύμφωνα με την Corriere della Sera, προσέγγισαν την οργάνωση Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben, η οποία επιβεβαίωσε ότι οι Κέσλερ είχαν ορίσει μόνες τους την ημερομηνία και ακολούθησαν τη νόμιμη διαδικασία παρουσία γιατρού και δικηγόρου.

Αχώριστες στη ζωή, οι αδελφές εξέφρασαν την επιθυμία να αποτεφρωθούν και να τοποθετηθούν στην ίδια τεφροδόχο, δίπλα στη μητέρα τους και τον αγαπημένο τους σκύλο.

Το «διπλό γερμανικό θαύμα» που κατέκτησε την Ιταλία

Γεννημένες στη Σαξονία το 1936, οι Άλις και Έλεν Κέσλερ έγιναν διάσημες τις δεκαετίες του ’50 και ’60 με τις τολμηρές –για την εποχή– χορευτικές εμφανίσεις τους. Στην Ιταλία, η παρουσία τους στη RAI σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή ποικιλίας και λάμψης, δημιουργώντας τον μύθο γύρω από το δίδυμο. Τραγούδια όπως το «Da-Da-Umpa» και το «La notte è piccola per noi» παραμένουν συνδεδεμένα με τη χρυσή τους περίοδο.

Το 1988 παρουσίασαν μαζί την εκπομπή La fabbrica dei sogni, ενώ παρέμειναν ενεργές και αγαπητές για δεκαετίες.

Παρά τις μακροχρόνιες σχέσεις που είχαν στη ζωή τους, δεν παντρεύτηκαν ποτέ. Το 2006, ζώντας σε απέναντι σπίτια, δώρισαν όλη την περιουσία τους στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, εξηγώντας πως δεν είχαν συγγενείς και θαύμαζαν τη δουλειά της οργάνωσης.

Με τον θάνατό τους, ολοκληρώνεται μια κοινή διαδρομή σχεδόν 90 ετών που σημάδεψε το ευρωπαϊκό θέαμα και άφησε έντονο πολιτιστικό αποτύπωμα.