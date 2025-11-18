Τεράστια πυρκαγιά κατέστρεψε εμβληματικό ουρανοξύστη στο Ζάγκρεμπ

Μια εκτεταμένη πυρκαγιά ξέσπασε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας σε εμβληματικό ουρανοξύστη στο κέντρο του Ζάγκρεμπ, προκαλώντας σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή του κτιρίου. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Ο πύργος, γνωστός ως Vjesnik από την ομώνυμη εφημερίδα που στεγαζόταν εκεί μέχρι πριν από περίπου δώδεκα χρόνια, τυλίχθηκε στις φλόγες κοντά στην κορυφή του. Η φωτιά ξεκίνησε στα ανώτερα επίπεδα του 16όροφου κτιρίου και εξαπλώθηκε γρήγορα προς τα κάτω, καθιστώντας αδύνατη την είσοδο περίπου 100 πυροσβεστών, σύμφωνα με τα κροατικά μέσα ενημέρωσης.

Την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, το κτίριο ήταν σχεδόν άδειο. Μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης η φωτιά είχε ουσιαστικά τεθεί υπό έλεγχο, αν και τμήματα της μεταλλικής και τσιμεντένιας κατασκευής συνέχιζαν να σιγοκαίνε.

«Από ό,τι είδα επί τόπου και στο εσωτερικό, η ζημιά είναι δυστυχώς ολοκληρωτική», δήλωσε ο δήμαρχος του Ζάγκρεμπ, Τόμισλαβ Τομάσεβιτς. «Πιστεύω όμως ότι το κράτος και οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες θα ξεκινήσουν την αποκατάσταση του κτιρίου το συντομότερο δυνατό, δεδομένης της σημασίας της τοποθεσίας».

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό site Index, τμήματα του κτιρίου κατέρρευσαν από τη θερμότητα, ενώ η πυρκαγιά φαίνεται πως εξαπλώθηκε μέσω φρεατίων εξαερισμού.

Με πληροφορίες από Associated Press

