Ο πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ και καθηγητής του Χάρβαρντ Λάρι Σάμερς ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τις δημόσιες δραστηριότητές του, μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, τα οποία αποκάλυψαν εκτενή αλληλογραφία με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Σε ένα από τα μηνύματα, ο Έπσταϊν χαρακτήριζε τον εαυτό του «wingman» του Σάμερς , ένας όρος που στις ΗΠΑ περιγράφει τον φίλο που συνοδεύει κάποιον και τον βοηθά στις κοινωνικές του γνωριμίες.

Σύμφωνα με το Politico, ο Σάμερς δήλωσε «βαθιά ντροπή» για τη συνέχιση της επικοινωνίας του με τον Έπσταιν, ακόμη και μετά την καταδίκη του τελευταίου. «Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για την εσφαλμένη κρίση μου», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι θα περιορίσει τις δημόσιες παρεμβάσεις του, ενώ θα συνεχίσει να διδάσκει στο Χάρβαρντ, με στόχο «να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη όσων βρίσκονται κοντά του».

Το Center for American Progress, ένα από τα σημαντικότερα προοδευτικά think tanks των ΗΠΑ, επιβεβαίωσε ότι ο Σάμερς αποχωρεί από τη θέση του ως distinguished senior fellow. Παράλληλα, αυξάνονται οι πιέσεις προς θεσμούς, πανεπιστήμια και εταιρείες να τερματίσουν κάθε συνεργασία μαζί του.

Here is Jeffrey Epstein in 2018, referring to himself as @LHSummers's "wingman" because he praised Summers to the sky to a protege whom Summers confided he was trying to seduce. pic.twitter.com/KEuIu2bPY3 — Sam Haselby (@samhaselby) November 13, 2025

Αντιδράσεις στον αμερικανικό πολιτικό κόσμο

Βουλευτές και γερουσιαστές και από τα δύο μεγάλα κόμματα, Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς, κάλεσαν δημόσια οργανισμούς και πανεπιστήμια να αποστασιοποιηθούν από τον Σάμερς.

Η Δημοκρατική γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν δήλωσε στο CNN ότι ο Σάμερς «πρέπει να λογοδοτήσει» για την πολυετή σχέση του με τον Έπσταϊν, σημειώνοντας: «Η προθυμία του να συνδεθεί με έναν καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα δείχνει καταλυτικά κακή κρίση. Κάποιος που δεν μπόρεσε να αποστασιοποιηθεί από τον Έπσταιν δεν μπορεί να συμβουλεύει πολιτικούς, ούτε να διδάσκει την επόμενη γενιά φοιτητών».

Αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ χαρακτήρισε «σοκαριστικό» ότι ο Σάμερς παραμένει συνεργάτης του Bloomberg News, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της OpenAI και καθηγητής στο Χάρβαρντ.

Τζέφρι Έπσταιν: Νέα ομοσπονδιακή έρευνα με εντολή Τραμπ

Μετά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την υπουργό Δικαιοσύνης, Πάμ Μπόντι, να ξεκινήσει νέα ομοσπονδιακή έρευνα. Η έρευνα επικεντρώνεται σε Δημοκρατικούς αξιωματούχους και οργανισμούς που αναφέρονται στο υλικό, ενώ στα μηνύματα υπάρχουν αναφορές που αφήνουν να εννοηθεί ότι ο ίδιος ο Τραμπ ίσως είχε γνώση για τις δραστηριότητες του Έπσταϊν.

Τα emails, τα οποία χρονολογούνται από το 2013 έως το 2019, περιλαμβάνουν προσωπικές συζητήσεις μεταξύ Σάμερς και Έπσταϊν για πολιτική, επαγγελματικές γνωριμίες και ιδιωτικές υποθέσεις. Οι νέες δημοσιεύσεις έφεραν ξανά στο προσκήνιο επικρίσεις που είχαν διατυπωθεί και στο παρελθόν για τον Σάμερς, υπενθυμίζοντας και την απομάκρυνση του από την προεδρία του Χάρβαρντ το 2006, όταν είχε υποστηρίξει δημοσίως ότι οι γυναίκες «υστερούν εγγενώς» στις φυσικές επιστήμες

Σε συνομιλία του 2017, ο Σάμερς σχολιάζει με κυνισμό τον τρόπο με τον οποίο η «αμερικανική ελίτ» αντιδρά σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, γράφοντας ότι «χτυπάς μερικές γυναίκες πριν από δέκα χρόνια και δεν μπορείς να δουλέψεις σε δίκτυο ή σε think tank». Το μήνυμά του ολοκληρώνεται με τη φράση: «Μην επαναλάβεις αυτή την παρατήρηση».

Σε άλλο μήνυμα, ο Έπσταϊν, αναφερόμενος σε γυναίκα που είχε στείλει μήνυμα στον Σάμερς, απαντούσε: «Ήδη ακούγεται απελπισμένη :) καλό».

Μιλώντας στην εφημερίδα του πανεπιστημίου Harvard Crimson, ο Σάμερς αναγνώρισε ότι η σχέση του με τον Έπσταϊν υπήρξε «σοβαρό λάθος κρίσης». Πολλοί καθηγητές εξέφρασαν οργή και αποστροφή. Ο καθηγητής Στατιστικής Τζόζεφ Κ. Μπλίτσσταϊν χαρακτήρισε τις συνομιλίες «αηδιαστικές και ντροπιαστικές».

Η σχέση των δύο ανδρών είχε απασχολήσει και στο παρελθόν: το Wall Street Journal είχε αποκαλύψει το 2023 ότι ο Σάμερς είχε ζητήσει από τον Έπσταϊν να μεσολαβήσει για εξεύρεση χρηματοδότησης ύψους 1 εκατ. δολαρίων, προκειμένου να στηριχθεί καλλιτεχνικό πρότζεκτ της συζύγου του.

Με πληροφορίες από Guardian

