Τραμπ: «Συμβαίνουν αυτά» - Υποστήριξε πως ο μπιν Σαλμάν δεν ήξερε τίποτα για τη δολοφονία Κασόγκι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε να απαντήσει «ευθέως» σχετικά με τη δολοφονία του Σαουβάραδα δημοσιογράφου, Τζαμάλ Κασόγκι, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης -στον Λευκό Οίκο- του πρίγκιπα διαδόχου της χώρας του Κόλπου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του μπιν Σαλμάν στον Λευκό Οίκο, μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι στην πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Τουρκία το 2018.

«Συμβαίνουν αυτά» απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος για τον Κασόγκι, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι ο πρίγκιπας διάδοχος «δεν ήξερε τίποτα» για την υπόθεση και «πολλοί άνθρωποι δεν συμπαθούσαν αυτόν τον κύριο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στον Λευκό Οίκο / Politico Pool

Ντόναλντ Τραμπ: Η υποδοχή στον μπιν Σαλμάν και οι συμφωνίες

Επίσημη επίσκεψη στην Ουάσινγκτον πραγματοποιεί ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο οποίος έγινε δεκτός στον Λευκό Οίκο από τον Ντόναλντ Τραμπ, την πρώτη τους συνάντηση έπειτα από περισσότερο από επτά χρόνια.

Ο de facto ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας επιχειρεί να ενισχύσει το διεθνές του προφίλ μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι το 2018, αλλά και να βαθύνει τις σχέσεις του με την Ουάσινγκτον. Ο Ντόναλντ Τραμπ τον υποδέχθηκε με πλήρεις τιμές: στρατιωτικό άγημα, κανονιοβολισμούς και σχηματισμούς αμερικανικών μαχητικών στον Νότιο Κήπο.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να προωθήσουν συνεργασίες στην ασφάλεια, την πυρηνική ενέργεια και σε επιχειρηματικά deals πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παρά τις πιέσεις του Τραμπ, ωστόσο, δεν προβλέπεται σημαντική πρόοδος στην εξομάλυνση των σχέσεων Ριάντ - Τελ Αβίβ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει θέσει την αναβάθμιση των σχέσεων με το Ριάντ ψηλά στην ατζέντα της δεύτερης θητείας του. Η διεθνής κατακραυγή για τον Κασόγκι έχει πλέον υποχωρήσει, ενώ οι Σαουδάραβες έχουν δεσμευθεί για επενδύσεις 600 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με αμερικανική πηγή που μίλησε στο Reuters, Ουάσινγκτον και Ριάντ ετοιμάζονται να κλείσουν συμφωνίες για αμυντικό εξοπλισμό, συνεργασία στην πολιτική πυρηνική ενέργεια και για μια μεγάλη επένδυση σε αμερικανικές τεχνολογικές υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

«Θα πουλήσουμε F-35»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πουλήσουν F-35 στη Σαουδική Αραβία, η οποία έχει ζητήσει 48 μαχητικά. Αν προχωρήσει, θα είναι η πρώτη τέτοια πώληση στην ιστορία, μια εξέλιξη που θα αναδιαμορφώσει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και θα δοκιμάσει το δόγμα της «ποιοτικής στρατιωτικής υπεροχής» του Ισραήλ.

Παράλληλα, ο μπιν Σαλμάν αναζητά νέες αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας. Οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι ο Τραμπ θα εκδώσει μια εκτελεστική εντολή που θα προβλέπει μια πιο χαλαρή μορφή αμυντικού συμφώνου — μικρότερη από μια πλήρη, τύπου ΝΑΤΟ συνθήκη.

Το Reuters περιγράφει μια τελετή με κόκκινο χαλί, χειραψία και χαμόγελα. Η λιμουζίνα του Σαουδάραβα συνοδεύτηκε από ιππικό της αμερικανικής στρατονομίας, ενώ μαχητικά αεροσκάφη πέταξαν πάνω από τον Λευκό Οίκο. Στις στήλες μπροστά από το κτίριο κυμάτιζαν οι σημαίες των δύο χωρών.

Οι δύο ηγέτες περπάτησαν μαζί στον διάδρομο του Λευκού Οίκου, με τον Τραμπ να δείχνει στον Μπιν Σαλμάν τα προεδρικά πορτρέτα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο πρίγκιπας διάδοχος θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο, γεύμα με το υπουργικό συμβούλιο και επίσημο δείπνο black-tie το βράδυ.

