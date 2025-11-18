Σεργκέι Σοϊγκού: Στόχος απόπειρας δολοφονίας ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ρωσίας

Η φιλοκυβερνητική ρωσική εφημερίδα Moskovsky Komsomolets υποστηρίζει ότι ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού, ήταν ο «υψηλόβαθμος αξιωματούχος» που φέρεται να στοχοποιήθηκε σε σχέδιο δολοφονίας στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

Την Παρασκευή, οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας (FSB) ανακοίνωσαν ότι εντοπίστηκε μια κρυφή κάμερα καμουφλαρισμένη ως ανθοδοχείο στο νεκροταφείο Τρογιεκουρόφσκογε της Μόσχας, όπου ο Σοϊγκού είχε μεταβεί για να επισκεφθεί τον τάφο συγγενικού προσώπου. Η υπηρεσία δεν αποκάλυψε, αρχικά, τα στοιχεία του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της MK, το οποίο δεν αναφέρει τις πηγές του, ο στόχος ήταν ο Σοϊγκού, πρώην υπουργός Άμυνας της Ρωσίας και από το 2024 επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Σεργκέι Σοϊγκού: Προσπάθεια αποσταθεροποίησης της Ρωσίας

Ο ανώτερος βουλευτής της Δούμας, Αντρέι Κολέσνικ, συνέδεσε την απόπειρα δολοφονίας με προσπάθεια αποσταθεροποίησης της χώρας: «Ο Σεργκέι Σοϊγκού είναι μια ισχυρή φυσιογνωμία. Στόχος είναι να ασκηθεί πίεση στη χώρα μας, να σπείρουν πανικό».

Οι Αρχές δεν έχουν σχολιάσει επίσημα το δημοσίευμα, την ώρα που η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας υποστήριξε πως πίσω από το υποτιθέμενο σχέδιο βρίσκεται η ουκρανική κατασκοπεία, η οποία στρατολόγησε:

ένα παντρεμένο ζευγάρι από τη Ρωσία,

έναν μετανάστη από την Κεντρική Ασία

και έναν κάτοικο του Κιέβου, τον Τζαλολιντίν Σαμσόφ.

Στο σχετικό βίντεο που κυκλοφόρησε στα ρωσικά κρατικά ΜΜΕ, συλληφθείσα «ομολογεί» ότι δέχθηκε να τοποθετήσει την κάμερα-βάζο στο νεκροταφείο, με αντάλλαγμα ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες, όπως λέει, της υποσχέθηκε ένας άνδρας με το όνομα Ρουσλάν.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν η ομολογία δόθηκε υπό πίεση.

Η FSB ανακοίνωσε ότι εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Σαμσόφ με κατηγορίες για παράνομη διακίνηση όπλων και δολοφονία, συνδεδεμένη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με ανθρωποκτονία του 2021 στο Μπασκορτοστάν.

Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί Ρώσοι αξιωματούχοι και φιλοκυβερνητικά στελέχη έχουν δολοφονηθεί τόσο εντός Ρωσίας όσο και σε κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη, μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή του 2022.

Με πληροφορίες από Moscow Times

